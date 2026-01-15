Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США планируют использовать частные военные компании в Венесуэле
10:19 15.01.2026
СМИ: США планируют использовать частные военные компании в Венесуэле
СМИ: США планируют использовать частные военные компании в Венесуэле - РИА Новости, 15.01.2026
СМИ: США планируют использовать частные военные компании в Венесуэле
США планируют использовать частные военные компании для охраны энергетической и нефтяной инфраструктуры Венесуэлы вместо размещения там американских военных,... РИА Новости, 15.01.2026
СМИ: США планируют использовать частные военные компании в Венесуэле

CNN: США планируют использовать частные военные компании для охраны нефти

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США планируют использовать частные военные компании для охраны энергетической и нефтяной инфраструктуры Венесуэлы вместо размещения там американских военных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа готовится использовать частных военных подрядчиков для защиты нефтяных и энергетических активов в Венесуэле, а не размещать там американские войска", - пишет издание со ссылкой на двух источников, знакомых с обсуждениями.
Крис Райт - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
11 января, 19:40
Несмотря на то, что вопрос о защите нефтяной инфраструктуры Венесуэлы от картелей и других угроз находится на ранней стадии обсуждения, некоторые компании активно продвигают свои кандидатуры, помня о том, что во время войны в Ираке Вашингтон потратил на частные военные компании 138 миллиардов долларов.
Пока не ясно, какая именно организация займется охраной энергетических активов в Венесуэле, но источник, знакомый с ситуацией рассказал телеканалу, что в гонке за эту работу есть несколько лидеров. Один из них - Grey Bull Rescue Foundation, группа ветеранов американского спецназа, осуществившая вывоз венесуэльского оппозиционного политика Корины Мачадо из страны в прошлом году.
"Иностранные инвестиции возвращаются, и когда это происходит, они привлекают кучу парней из Морских котиков, Зеленых беретов и ниндзя, чтобы сохранить их в целости и сохранности... В Венесуэле все будет выглядеть примерно так же", - цитирует CNN основателя Grey Bull Брайана Стерна.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
США получат гарантии безопасности при работе в Венесуэле, заявил Трамп
9 января, 23:57
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
NYT: трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти
08:39
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
