СМИ: США планируют использовать частные военные компании в Венесуэле

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США планируют использовать частные военные компании для охраны энергетической и нефтяной инфраструктуры Венесуэлы вместо размещения там американских военных, сообщает телеканал США планируют использовать частные военные компании для охраны энергетической и нефтяной инфраструктуры Венесуэлы вместо размещения там американских военных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа готовится использовать частных военных подрядчиков для защиты нефтяных и энергетических активов в Венесуэле , а не размещать там американские войска", - пишет издание со ссылкой на двух источников, знакомых с обсуждениями.

Несмотря на то, что вопрос о защите нефтяной инфраструктуры Венесуэлы от картелей и других угроз находится на ранней стадии обсуждения, некоторые компании активно продвигают свои кандидатуры, помня о том, что во время войны в Ираке Вашингтон потратил на частные военные компании 138 миллиардов долларов.

Пока не ясно, какая именно организация займется охраной энергетических активов в Венесуэле, но источник, знакомый с ситуацией рассказал телеканалу, что в гонке за эту работу есть несколько лидеров. Один из них - Grey Bull Rescue Foundation, группа ветеранов американского спецназа, осуществившая вывоз венесуэльского оппозиционного политика Корины Мачадо из страны в прошлом году.

"Иностранные инвестиции возвращаются, и когда это происходит, они привлекают кучу парней из Морских котиков, Зеленых беретов и ниндзя, чтобы сохранить их в целости и сохранности... В Венесуэле все будет выглядеть примерно так же", - цитирует CNN основателя Grey Bull Брайана Стерна.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.