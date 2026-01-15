В США полицейский застрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) подстрелил в Миннеаполисе нелегала, попытавшегося ударить его лопатой, сообщает министерство внутренней безопасности (МВБ) США.
Инцидент произошел вечером в среду во время операции иммиграционной полиции в Миннеаполисе. По информации МВБ, офицер пытался задержать нелегального мигранта из Венесуэлы, когда тот, находясь за рулем автомобиля, врезался в припаркованную машину и попытался скрыться, после чего на помощь нарушителю пришли двое неизвестных. Вооружившись лопатой, они напали на правоохранителя.
«
"Опасаясь за свою жизнь и безопасность, попав в засаду, устроенную тремя людьми, офицер произвел выстрел в целях самообороны. Первоначальный нарушитель был ранен в ногу", - написало министерство внутренней безопасности в соцсети Х.
Как уточнили в МВБ, все нападавшие были задержаны. Полицейский и нелегал, получивший огнестрельное ранение, госпитализированы.
Ранее издание New York Times сообщало, что МВБ направит в Миннеаполис еще около тысячи сотрудников на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE).
Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего смертельно ранил нападавшую. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.