В США полицейский застрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой

© AP Photo / Adam Gray Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции застрелил нелегала в Миннеаполисе. 15 января 2026

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) подстрелил в Миннеаполисе нелегала, попытавшегося ударить его лопатой, Сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) подстрелил в Миннеаполисе нелегала, попытавшегося ударить его лопатой, сообщает министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

Инцидент произошел вечером в среду во время операции иммиграционной полиции в Миннеаполисе . По информации МВБ, офицер пытался задержать нелегального мигранта из Венесуэлы , когда тот, находясь за рулем автомобиля, врезался в припаркованную машину и попытался скрыться, после чего на помощь нарушителю пришли двое неизвестных. Вооружившись лопатой, они напали на правоохранителя.

« "Опасаясь за свою жизнь и безопасность, попав в засаду, устроенную тремя людьми, офицер произвел выстрел в целях самообороны. Первоначальный нарушитель был ранен в ногу", - написало министерство внутренней безопасности в соцсети Х.

Как уточнили в МВБ, все нападавшие были задержаны. Полицейский и нелегал, получивший огнестрельное ранение, госпитализированы.

Ранее издание New York Times сообщало, что МВБ направит в Миннеаполис еще около тысячи сотрудников на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE).

Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего смертельно ранил нападавшую. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.

В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.