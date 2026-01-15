Рейтинг@Mail.ru
NYT: трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти
15.01.2026
NYT: трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти
NYT: трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти
Действующие от лица США трейдеры заплатили Венесуэле около 50 долларов за баррель нефти в рамках ее сделки о передаче нефти США, сообщает газета New York Times... РИА Новости, 15.01.2026
NYT: трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

NYT: США заплатили Венесуэле $50 за баррель нефти по сделке о передачи нефти

© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Действующие от лица США трейдеры заплатили Венесуэле около 50 долларов за баррель нефти в рамках ее сделки о передаче нефти США, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным газеты, компании Trafigura и Vitol по состоянию на среду расплатились с властями Венесуэлы за значительную часть выделенной нефти и отгрузили более четырех миллионов баррелей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США ежедневно получают нефть из Венесуэлы, заявил Трамп
13 января, 22:11
«

"Трейдеры заплатили Венесуэле около $50 за каждый баррель", - пишет издание.

Газета отмечает, что Венесуэла ранее получала за нефть, якобы экспортируемую ей в Китай, около $30.
Издание добавляет, что основная часть нефти была доставлена на объекты, расположенные на островах в Карибском море, включая Кюрасао, Сент-Люсию и Багамы.
Источники заявили газете, что в настоящее время американские и венесуэльские чиновники обсуждают использование средств, полученных от реализации этой нефти, для стимулирования экономики Венесуэлы.
Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Bloomberg: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет десять лет
5 января, 12:12
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
FT: американские нефтяники хотят получить гарантии в Венесуэле
8 января, 12:34
 
