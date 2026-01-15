NYT: трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

"Трейдеры заплатили Венесуэле около $50 за каждый баррель", - пишет издание.

Источники заявили газете, что в настоящее время американские и венесуэльские чиновники обсуждают использование средств, полученных от реализации этой нефти, для стимулирования экономики Венесуэлы.