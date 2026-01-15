Рейтинг@Mail.ru
На Polymarket делают ставки на удар США по Ирану в конце января - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ssha-2067973600.html
На Polymarket делают ставки на удар США по Ирану в конце января
На Polymarket делают ставки на удар США по Ирану в конце января - РИА Новости, 15.01.2026
На Polymarket делают ставки на удар США по Ирану в конце января
США нанесут удар по Ирану к концу января, считает большинство пользователей онлайн-платформы Polymarket. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:34:00+03:00
2026-01-15T08:34:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2067957156.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067937147.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
На Polymarket делают ставки на удар США по Ирану в конце января

Пользователей Polymarket считают, что США нанесут удар по Ирану к концу января

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США нанесут удар по Ирану к концу января, считает большинство пользователей онлайн-платформы Polymarket.
На дату "31 января" было сделано ставок на сумму почти 8,5 миллиона долларов. Следующими по объему ставок были варианты на 14-16 января, на которые в совокупности поставили около 11 миллионов долларов.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
04:46
Согласно информации Polymarket, на данный момент общая сумма ставок превысила 32 миллиона долларов. Крайний срок завершения ставок – 30 июня.
Голос за определенную дату будет засчитан только в том случае, если США нанесут удар с применением авиабомб, дронов или ракет (включая крылатые и баллистические) по территории Ирана или любому официальному иранскому посольству или консульству в указанный период. При этом перехваченные средства или удары ПВО не засчитываются. Все прочие действия, такие как кибератаки, наземные операции или огонь из стрелкового оружия, также не учитываются.
Президент США Дональд Трамп ранее отказался дать однозначный ответ на вопрос, исключает ли он возможность военных действий против Ирана, несмотря на свои заявления об отмене планов Тегерана казнить протестующих.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана
Вчера, 23:43
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала