На Polymarket делают ставки на удар США по Ирану в конце января

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США нанесут удар по Ирану к концу января, считает большинство пользователей онлайн-платформы Polymarket.
На дату "31 января" было сделано ставок на сумму почти 8,5 миллиона долларов. Следующими по объему ставок были варианты на 14-16 января, на которые в совокупности поставили около 11 миллионов долларов.
Согласно информации Polymarket, на данный момент общая сумма ставок превысила 32 миллиона долларов. Крайний срок завершения ставок – 30 июня.
Голос за определенную дату будет засчитан только в том случае, если США нанесут удар с применением авиабомб, дронов или ракет (включая крылатые и баллистические) по территории Ирана или любому официальному иранскому посольству или консульству в указанный период. При этом перехваченные средства или удары ПВО не засчитываются. Все прочие действия, такие как кибератаки, наземные операции или огонь из стрелкового оружия, также не учитываются.
Президент США Дональд Трамп ранее отказался дать однозначный ответ на вопрос, исключает ли он возможность военных действий против Ирана, несмотря на свои заявления об отмене планов Тегерана казнить протестующих.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.