"Аннексия Гренландии" стал первой подобной инициативой США за почти 130 лет

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии Гренландии" стал первой инициативой США об аннексии иностранной территории за последние 128 лет, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн 12 января представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии. Демократы в американском сенате в свою очередь считают, что аннексия Гренландии США приведет к концу НАТО и войне с Европой.

Последний раз США использовали механизм прямой аннексии через законодательный акт в 1898 году, когда вопреки протестам коренного населения были присоединены Гавайские острова, выяснило РИА Новости. До этого аналогичным образом в 1845 году в состав США вошел Техас

Все территориальные приобретения Вашингтона в XX веке оформлялись по иным юридическим процедурам, таким как покупка, добровольная передача или мандат ООН

Последней крупной территорией, перешедшей под управление США, стали в 1947 году Северные Марианские, Каролинские и Маршалловы острова , получившие статус подопечных территорий ООН.

Чтобы вступить в силу, законопроект Файна должен быть одобрен комитетом по иностранным делам, пройти успешное голосование в палате представителей и сенате, а также получить подпись президента США.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.