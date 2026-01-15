Рейтинг@Mail.ru
Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках - РИА Новости, 15.01.2026
07:39 15.01.2026
Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках
Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках - РИА Новости, 15.01.2026
Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках
Власти США постоянно проверяют обладателей американских виз и аннулируют их в случае нарушения закона, в данный момент американские визы есть у 55 миллионов... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
государственный департамент сша
сша
2026
в мире, сша, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках

Госдеп предупредил 55 миллионов обладателей американских виз о проверках

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Власти США постоянно проверяют обладателей американских виз и аннулируют их в случае нарушения закона, в данный момент американские визы есть у 55 миллионов человек, сообщил представитель госдепа Ян Бейтсон.
"Сейчас визы США есть у 55 миллионов человек, их проверяют постоянно. Нарушил закон - визу аннулируют", - сообщил Бейтсон в распространенном госдепом видеообращении.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
США изменили правила получения неиммиграционных виз
7 сентября 2025, 23:02
Он подчеркнул, что позицией администрации является отношение к визе как к привилегии, а не праву.
По словам Бейтсона, госдеп аннулировал 100 тысяч виз в 2025 году - на 60 тысяч больше, чем в 2024 году.
Представитель госдепа сообщил, что аннулированы были и студенческие визы в количестве 8 тысяч, а также 2,5 тысячи рабочих виз категории H-1B.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам
Вчера, 18:03
 
В миреСШАДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
