Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Власти США постоянно проверяют обладателей американских виз и аннулируют их в случае нарушения закона, в данный момент американские визы есть у 55 миллионов человек, сообщил представитель госдепа Ян Бейтсон.

"Сейчас визы США есть у 55 миллионов человек, их проверяют постоянно. Нарушил закон - визу аннулируют", - сообщил Бейтсон в распространенном госдепом видеообращении.

Он подчеркнул, что позицией администрации является отношение к визе как к привилегии, а не праву.

По словам Бейтсона, госдеп аннулировал 100 тысяч виз в 2025 году - на 60 тысяч больше, чем в 2024 году.

Представитель госдепа сообщил, что аннулированы были и студенческие визы в количестве 8 тысяч, а также 2,5 тысячи рабочих виз категории H-1B.