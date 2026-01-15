Рейтинг@Mail.ru
Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы - РИА Новости, 15.01.2026
03:19 15.01.2026
Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы
Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы - РИА Новости, 15.01.2026
Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН
Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы

Вэнс отклонил резолюцию о запрете на участие войск США в операции в Венесуэле

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс решающим голосом отклонил в сенате США резолюцию о запрете участия американских войск в действиях против Венесуэлы, следует из трансляции канала C-SPAN.
В ходе голосования в верхней палате конгресса количество сторонников и противников резолюции оказалось равным, 50 человек с каждой стороны. В таких случаях решающий голос остается за вице-президентом.
Резолюция, внесенная в сенат в начале декабря 2025 года, предписывает Трампу прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не стали следствием формального объявления войны либо не были санкционированы специальным разрешением на применение военной силы от конгресса.
Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресООН
 
 
Заголовок открываемого материала