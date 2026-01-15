Рейтинг@Mail.ru
02:19 15.01.2026
Авианосная ударная группа США движется из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на источник.
2026
Авианосная ударная группа США движется на Ближний Восток, пишут СМИ

Newsnation: авианосная ударная группа США движется на Ближний Восток

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell OrloskyАмериканская авианосная ударная группа
Американская авианосная ударная группа - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell Orlosky
Американская авианосная ударная группа. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авианосная ударная группа США движется из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на источник.
"США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования", - написала Майер на своей странице в соцсети Х.
Майер добавила, что на передислокацию потребуется около недели.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
