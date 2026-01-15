https://ria.ru/20260115/ssha-2067946774.html
Авианосная ударная группа США движется на Ближний Восток, пишут СМИ
Авианосная ударная группа США движется из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.01.2026
