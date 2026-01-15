Соединенные Штаты не стали откладывать в долгий ящик реализацию своих исключительных прав в рамках заключенного с Украиной минерального соглашения. Свеженазначенная премьер-министр Юлия Свириденко официально огласила, что по итогам тендера права на разработку литиевого месторождения "Добрянское" в Кировоградской области переданы американской проектно-инвестиционной компании Techmet. Формально результаты тендера должна утвердить Верховная рада, но глава украинского правительства прямо заявила, что сделка фактически состоялась в рамках уже упомянутой выше ресурсной сделки. Столь стремительная передача одного из наиболее ценных (и последних) активов украинского государства с ходу вызвала множество вопросов, на что Свириденко спокойно ответила, что подобная процедура оговорена в одном из секретных протоколов к соглашению.

Событие вполне могло бы утонуть в потоке других новостей, но украинский премьер щедро плеснула бензина в эмоциональную печь, присовокупив, что, согласно расчетам, государство Украина сможет получить не более двух процентов от совокупной стоимости литиевых руд, скрывающихся ниже уровня украинского чернозема.

Сложно представить более наглядную иллюстрацию дружбы с Вашингтоном, тем более что все цифры озвучены человеком, которого никоим образом нельзя заподозрить в симпатиях к России.

Немного пугает скорость течения времени, но прошел уже год с поездки Зеленского в Белый дом, где Дональд Трамп и Джей ди Вэнс устроили сеанс показательного унижения, после чего официальный Киев стал предельно сговорчив и в апреле подписал совершенно кабальное для себя соглашение, согласно которому потерял доступ и к своим полезным ископаемым, и к деньгам от их реализации. Украинские и западные СМИ, к слову, пишут, что месторождение "Добрянское" было одним из наиболее ценных активов, который заочно продавали Дональду Трампу в обмен на сохранение военной помощи. Президент Америки, в свою очередь (не успели еще высохнуть чернила на бумаге), заявил, что поставки вооружений должны оплачивать страны ЕС, а вся выручка пойдет на погашение долга в 120 миллиардов долларов, которые предыдущая администрация Байдена выделила Киеву на военные нужды.

Минуло всего лишь восемь месяцев, и американцы деловито пришли за своим.

Здесь нужно упомянуть, что пока литий "Добрянского" существует лишь на бумаге, так как Украина за 35 лет независимости не нашла сил, средств и желания перевести месторождение в формат действующего предприятия. То есть Techmet, если она действительно намерена здесь что-то добывать, придется провести полный комплекс проектно-изыскательских работ. Лицензию американцы фактически уже получили, но впереди еще камеральные, горноподготовительные и горнокапитальные работы, включая строительство электроподстанции и прокладку дорог с твердым покрытием. С учетом, что Киев изначально требовал от Techmet в рамках тендера 179 миллионов долларов в качестве залогового взноса, но американцы внесли, как пишут украинские источники, "значительно больше", нельзя исключать, что новые владельцы действительно нацелены на добычу крайне востребованного сегодня лития. Но даже если работы начнутся в текущем году, то на запуск предприятия потребуется лет семь-восемь.

Еще один критически важный вопрос — это место обогащения добытой литиевой руды. На Украине таких предприятий нет. Соединенные Штаты 90 процентов собственных редкоземельных металлов отправляют на обогащение в Китай, который честно выполняет свои обязательства, но не более. В январе 2026 года Пекин вновь ужесточил контроль над вывозом редкоземов за пределы государства. Литий является металлом щелочным, но его извлечение тоже требует достаточно специфических технологий.

Добытый украинский литий ближе всего возить в Германию, где есть соответствующие горно-обогатительные комбинаты. Имеются такие предприятия также во Франции, Португалии и Великобритании, но чем длиннее плечо перевозки, тем выше стоимость. Плюс Вашингтон вряд ли захочет попасть в зависимость от европейцев, с которыми сейчас отношения объективно очень прохладные.

Логично предположить, что руду будут вывозить прямиком в США. Например, на крупнейший в стране завод Y-12 в Оук Ридж, штат Теннесси, где извлечение лития производится лазерным (селективным) методом. Аналогичные предприятия есть в Техасе (Hexium), Калифорнии (EnergySource Minerals), Неваде (Silver Peak) и Орегоне (Thacker Pass). Доставка получается предельно дальней, но с учетом, что Techmet забирает себе 98 процентов прибыли, проект может и окупиться.

Часто можно услышать, что все происходящее — это план США, нацеленный на ослабление России путем разграбления нашей периферии. На самом деле Украина со своими недрами очень удачно подвернулась в рамках куда как более масштабной игры.

Большинство отечественных изданий отметило, что владельцем Techmet является Рональд Лаудер, ему приписывают дружбу с действующим президентом США еще со студенческой скамьи. Персона Лаудера в текущем раскладе интересна лишь тем, что Трамп в вопросах обеспечения национальной безопасности делает ставку на людей, в чьей преданности он не сомневается. Еще в 2017 году, в первый президентский срок Дональда Трампа, по его распоряжению в структуре U.S. International Development Finance Corporation (DFC) и была создана пресловутая фирма Techmet. DFC принадлежит государству и получает бюджетные средства на развитие американских стартапов. По странному стечению обстоятельств все эти проекты связаны с обеспечением американского ВПК и промышленности критически важными элементами.

Прямо сейчас DFC активно развивает проект Rainbow Rare Earths на территории ЮАР. Согласно доступной документации, там американские инвесторы собираются перерабатывать "хвосты" производства фосфорной кислоты, а именно фосфогипсовые отвалы. Из них Вашингтон очень хочет извлекать неодим и празеодим — критически важные элементы для производства постоянных магнитов, применяемых в электромобилях и ветрогенераторах. DFC уже вложила сюда 200 миллионов долларов.

Еще 1,2 миллиарда DFC инвестировала в Brazilian Nickel Limited. Компания занимается добычей никеля и кобальта, без которых невозможен выпуск современных аккумуляторов. Вложенные средства пущены на увеличение мощности рудников, а также на строительство по месту обогатительного комбината.

Управление Brazilian Nickel передал уже бывший (и позднее осужденный) президент Жаир Болсонару, дополнительно подписав контракт на закупку американских вооружений, после чего в 2019 году Бразилия лично из рук Трампа получила статус союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally, MNNA). Бывают же такие совпадения.