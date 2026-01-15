Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 15 января: ВСУ за сутки потеряли порядка 1 310 боевиков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 15.01.2026
Спецоперация, 15 января: ВСУ за сутки потеряли порядка 1 310 боевиков
Спецоперация, 15 января: ВСУ за сутки потеряли порядка 1 310 боевиков - РИА Новости, 15.01.2026
Спецоперация, 15 января: ВСУ за сутки потеряли порядка 1 310 боевиков
Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским подразделениям, заняли более выгодные... РИА Новости, 15.01.2026
Спецоперация, 15 января: ВСУ за сутки потеряли порядка 1 310 боевиков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским подразделениям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника, ВСУ потеряли за сутки порядка 1 310 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
Кроме того, украинские войска лишились трех танков, 22 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, семи станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и семи складов боеприпасов и материальных средств.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Выходят из строя". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:40
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения дальних беспилотников, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, снаряд РСЗО HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотников самолетного типа.

Планы противника сорваны

В четверг Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр" на днепропетровском направлении. Он отметил успехи группировки в освобождении ДНР, провел совещание с командованием и поставил задачи на дальнейшие действия.
Герасимов подчеркнул, что Объединенная группировка ВС РФ наступает почти на всех направлениях спецоперации, а за первые две недели января освобождены восемь населенных пунктов, под контроль российских войск перешли более 300 квадратных километров.
По словам начальника Генштаба, группировка "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей Украины. Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской. "Южная" группировка активно продвигается в направлении на Славянск. Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья. Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении, продолжает ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу Оскола на купянском направлении, завершает освобождение Купянска-Узлового. Кроме того, она пресекла все попытки "демонстрации якобы своего присутствия" ВСУ в Купянске, в том числе попыток установки флагов Украины на административных зданиях города с помощью беспилотников.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 14:53
Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки "Центр", отметил Герасимов. Там командование ВСУ, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление российских войск, однако благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями, командующими и командирами, эти планы противника сорваны, сказал Герасимов.
"Центр" после ликвидации окруженного противника и освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление, продолжая освобождение территории ДНР, отметил он.

Чем скорее, тем лучше

Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. В ходе церемонии он заявил, что игнорирование законных интересов России и целенаправленный курс на создание угрозы безопасности РФ привели к украинскому кризису.
Он напомнил, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. По словам президента, нужно вернуться к предметному обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине, при этом мирное урегулирование должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше.
В то же время Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Киев не выразит готовность к урегулированию, заявил Путин. Кроме того, РФ рассчитывает, что Киеву и поддерживающим его столицам придет осознание необходимости достижения долгосрочного мира, отметил президент.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Вчера, 12:30
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения, что РФ якобы согласна на размещение иностранного военного контингента на Украине при условии участия Китая и стран Глобального Юга. Кроме того, по его словам, Кремль надеется, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, когда даты будут согласованы.
В то же время Песков отметил, что ситуация у Киева в вопросе урегулирования на Украине изо дня в день ухудшается, а для Владимира Зеленского настало время принимать решение. Путин же сохраняет открытость, а позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту США Дональду Трампу, и руководству киевского режима, отметил пресс-секретарь президента РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что декларация о намерении развернуть многонациональные силы на Украине, подписанная президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским, нацелена на подрыв мирного процесса по Украине с участием США. Она подчеркнула, что любые иностранные военные контингенты на Украине рассматриваются как законные цели для ударов ВС России, и "многонациональные силы" не исключение.

Виноват Зеленский

Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что, по его мнению, Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, а в промедлении виноват Зеленский. Песков с таким заявлением Трампа согласился.
Заявление Трампа о Зеленском, вероятно, встревожит европейских союзников Киева, передало агентство Блумберг. Они, вероятно, обеспокоены, что Трамп навяжет Украине жесткие уступки "в своем стремлении сгладить ряд ключевых точек преткновения".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет
Вчера, 16:14
Идея о создании должности спецпосланника ЕС по Украине, ранее высказанная президентом Финляндии Александром Стуббом, сейчас даже не обсуждается в Европе, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что потенциальный мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру между РФ и Европой. Он назвал спорным моментом, насколько соответствует действительности распространенное среди европейцев мнение, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы.

Не могут никого напугать

Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве и Днепропетровске.
Бывший командир и военнослужащие одной из частей ВСУ присвоили более 1 миллиона долларов на закупке FPV-дронов и оптического оборудования, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины. В течение апреля-декабря 2024 года они заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. Фактически беспилотники в войска не поступали, а часть оптического оборудования была заменена на изделия, не соответствовавшие заявленным техническим характеристикам.
Скандальный командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, известный провалами на фронте и так называемыми мясными штурмами, в интервью изданию EUobserver сравнил с швейцарской гвардией в Ватикане многонациональные силы, отправка которых на Украину обсуждается в Европе. Он отметил, что у них нет опыта ведения боевых действий, они недостаточно подготовлены к конфликтам, подобным украинскому, и не могут никого напугать.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Версия 2023.1 Beta
