Спецоперация, 15 января: ВСУ за сутки потеряли порядка 1 310 боевиков

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским подразделениям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника, ВСУ потеряли за сутки порядка 1 310 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Кроме того, украинские войска лишились трех танков, 22 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, семи станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и семи складов боеприпасов и материальных средств.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ , местам хранения дальних беспилотников, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, снаряд РСЗО HIMARS производства США , две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотников самолетного типа.

Планы противника сорваны

В четверг Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр" на днепропетровском направлении. Он отметил успехи группировки в освобождении ДНР , провел совещание с командованием и поставил задачи на дальнейшие действия.

Герасимов подчеркнул, что Объединенная группировка ВС РФ наступает почти на всех направлениях спецоперации, а за первые две недели января освобождены восемь населенных пунктов, под контроль российских войск перешли более 300 квадратных километров.

По словам начальника Генштаба, группировка "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей Украины . Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской. "Южная" группировка активно продвигается в направлении на Славянск . Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья . Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении, продолжает ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу Оскола на купянском направлении, завершает освобождение Купянска-Узлового. Кроме того, она пресекла все попытки "демонстрации якобы своего присутствия" ВСУ в Купянске, в том числе попыток установки флагов Украины на административных зданиях города с помощью беспилотников.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки "Центр", отметил Герасимов. Там командование ВСУ, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление российских войск, однако благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями, командующими и командирами, эти планы противника сорваны, сказал Герасимов.

"Центр" после ликвидации окруженного противника и освобождения Красноармейска Димитрова развивает наступление, продолжая освобождение территории ДНР, отметил он.

Чем скорее, тем лучше

Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. В ходе церемонии он заявил, что игнорирование законных интересов России и целенаправленный курс на создание угрозы безопасности РФ привели к украинскому кризису.

Он напомнил, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. По словам президента, нужно вернуться к предметному обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине, при этом мирное урегулирование должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше.

В то же время Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Киев не выразит готовность к урегулированию, заявил Путин. Кроме того, РФ рассчитывает, что Киеву и поддерживающим его столицам придет осознание необходимости достижения долгосрочного мира, отметил президент.

В то же время Песков отметил, что ситуация у Киева в вопросе урегулирования на Украине изо дня в день ухудшается, а для Владимира Зеленского настало время принимать решение. Путин же сохраняет открытость, а позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту США Дональду Трампу , и руководству киевского режима, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Виноват Зеленский

Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что, по его мнению, Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, а в промедлении виноват Зеленский. Песков с таким заявлением Трампа согласился.

Заявление Трампа о Зеленском, вероятно, встревожит европейских союзников Киева, передало агентство Блумберг. Они, вероятно, обеспокоены, что Трамп навяжет Украине жесткие уступки "в своем стремлении сгладить ряд ключевых точек преткновения".

Идея о создании должности спецпосланника ЕС по Украине, ранее высказанная президентом Финляндии Александром Стуббом, сейчас даже не обсуждается в Европе , сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что потенциальный мир между Россией и Украиной будет равнозначен миру между РФ и Европой. Он назвал спорным моментом, насколько соответствует действительности распространенное среди европейцев мнение, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы.

Не могут никого напугать

Одессе, Николаеве и Днепропетровске. Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Киеве, Львове

Бывший командир и военнослужащие одной из частей ВСУ присвоили более 1 миллиона долларов на закупке FPV-дронов и оптического оборудования, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины. В течение апреля-декабря 2024 года они заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. Фактически беспилотники в войска не поступали, а часть оптического оборудования была заменена на изделия, не соответствовавшие заявленным техническим характеристикам.