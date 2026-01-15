https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067971445.html
Бойцы "Центра" сорвали планы ВСУ остановить наступление, заявил Герасимов
Бойцы "Центра" сорвали планы ВСУ остановить наступление, заявил Герасимов
Группировка "Центр" сорвала планы ВСУ остановить ее наступление, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Герасимов: группировка "Центр" сорвала планы ВСУ остановить ее наступление