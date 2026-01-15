https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067971114.html
Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке
Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке - РИА Новости, 15.01.2026
Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке
ВС РФ продолжают вести бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:19:00+03:00
2026-01-15T08:19:00+03:00
2026-01-15T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2c5fcb63d633964196db555b2476aa3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке
Герасимов: ВС России ведут бои по уничтожению подразделений ВСУ в Константиновке