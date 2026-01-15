Рейтинг@Mail.ru
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 15.01.2026 (обновлено: 10:22 15.01.2026)
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов - РИА Новости, 15.01.2026
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов
Вооруженные силы России успешно продвигаются на всех участках в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
красноармейск
димитров
константиновка
вооруженные силы украины
красноармейск
димитров
константиновка
2026
Герасимов о попытках ВСУ "демонстрировать присутствие" в освобожденном Купянске
Главное из заявлений начальника Генштаба ВС России: 🔹 Наступление идёт практически по всем направлениям. 🔹 За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и более 300 квадратов территории. 🔹 Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке. 🔹 Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает наступление в Запорожской области, расширяет полосу безопасности в Днепропетровской. 🔹 Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении. 🔹 Завершается освобождения Купянска-Узлового и ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу Оскола. 🔹 Группировка "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. 🔹 Группировка "Центр" После освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление, освобождает ДНР. 🔹 "Южная" группировка активно продвигается на запад в общем направлении на Славянск. 🔹 Силы группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье.
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов

Герасимов: ВС России ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно продвигаются на всех участках в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
"Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях", — рассказал он во время проверки выполнения задач группировкой "Центр" на Днепропетровском направлении.

Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов
8 января, 15:17
ВСУ не считаются с потерями, пытаясь остановить наступление "Центра", но терпят неудачу. Бойцы уничтожают противника в Константиновке в ДНР и развивают наступление после взятия Красноармейска и Димитрова. Подразделения группировки "Юг" продвигаются к Славянску.
Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя наступает в Запорожской области и расширяет зону безопасности в Днепропетровской, а подразделения "Днепра" продвигаются в направлении Запорожья.
Говоря об успехах группировки "Запад", начальник Генштаба уточнил, что бойцы завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Они пресекли все попытки ВСУ контратаковать в Купянске.
В то же время группировка "Север" расширяет зону безопасности в Харьковской и Сумской областях. В последней с начала января освободили два села — Грабовское и Комаровку.
