МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно продвигаются на всех участках в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

« "Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях", — рассказал он во время проверки выполнения задач группировкой "Центр" на Днепропетровском направлении.

ВСУ не считаются с потерями, пытаясь остановить наступление "Центра", но терпят неудачу. Бойцы уничтожают противника в Константиновке в ДНР и развивают наступление после взятия Красноармейска и Димитрова. Подразделения группировки "Юг" продвигаются к Славянску.

Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя наступает в Запорожской области и расширяет зону безопасности в Днепропетровской, а подразделения "Днепра" продвигаются в направлении Запорожья.

Говоря об успехах группировки "Запад", начальник Генштаба уточнил, что бойцы завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Они пресекли все попытки ВСУ контратаковать в Купянске.