Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов - РИА Новости, 15.01.2026
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов
Вооруженные силы России успешно продвигаются на всех участках в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
Герасимов о попытках ВСУ "демонстрировать присутствие" в освобожденном Купянске
Главное из заявлений начальника Генштаба ВС России:
🔹 Наступление идёт практически по всем направлениям.
🔹 За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и более 300 квадратов территории.
🔹 Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке.
🔹 Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя развивает наступление в Запорожской области, расширяет полосу безопасности в Днепропетровской.
🔹 Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении.
🔹 Завершается освобождения Купянска-Узлового и ликвидацию формирований ВСУ, окружённых на восточном берегу Оскола.
🔹 Группировка "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей.
🔹 Группировка "Центр" После освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление, освобождает ДНР.
🔹 "Южная" группировка активно продвигается на запад в общем направлении на Славянск.
🔹 Силы группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье.
Подписаться на РИА Новости
Российская армия наступает по всем направлениям, рассказал Герасимов
Герасимов: ВС России ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно продвигаются на всех участках в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
"Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях", — рассказал он во время проверки выполнения задач группировкой "Центр" на Днепропетровском направлении.
ВСУ не считаются с потерями, пытаясь остановить наступление "Центра", но терпят неудачу. Бойцы уничтожают противника в Константиновке в ДНР и развивают наступление после взятия Красноармейска и Димитрова. Подразделения группировки "Юг" продвигаются к Славянску.
Группировка "Восток" после освобождения Гуляйполя наступает в Запорожской области и расширяет зону безопасности в Днепропетровской, а подразделения "Днепра" продвигаются в направлении Запорожья.
Говоря об успехах группировки "Запад", начальник Генштаба уточнил, что бойцы завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Они пресекли все попытки ВСУ контратаковать в Купянске.
В то же время группировка "Север" расширяет зону безопасности в Харьковской и Сумской областях. В последней с начала января освободили два села — Грабовское и Комаровку.