Рейтинг@Mail.ru
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067964345.html
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций - РИА Новости, 15.01.2026
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях в Харьковской области без ротаций, из-за катастрофической нехватки личного состава командование ВСУ даже РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T06:44:00+03:00
2026-01-15T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419985_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f00c50819c17fc42ba176ff4e8a9e930.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419985_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4e8a2148de95abf01c7ae38bf02a2787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций

РИА Новости: боевики 57-й бригады ВСУ сидят без ротаций из-за нехватки людей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях в Харьковской области без ротаций, из-за катастрофической нехватки личного состава командование ВСУ даже не пытается их сменить, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Катастрофическая нехватка личного состава в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ привела к тому, что на позициях личному составу приходится сидеть фактически без ротаций", - сказал собеседник агентства.
Командование бригады, по его словам, даже не предпринимает никаких попыток сменить личный состав на позициях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала