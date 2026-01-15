https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067964345.html
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций - РИА Новости, 15.01.2026
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях в Харьковской области без ротаций, из-за катастрофической нехватки личного состава командование ВСУ даже РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T06:44:00+03:00
2026-01-15T06:44:00+03:00
2026-01-15T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419985_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f00c50819c17fc42ba176ff4e8a9e930.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419985_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4e8a2148de95abf01c7ae38bf02a2787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций
РИА Новости: боевики 57-й бригады ВСУ сидят без ротаций из-за нехватки людей