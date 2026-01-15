Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях без ротаций

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ сидят на позициях в Харьковской области без ротаций, из-за катастрофической нехватки личного состава командование ВСУ даже не пытается их сменить, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.