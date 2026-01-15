https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067964206.html
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 15.01.2026
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу 71-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.01.2026
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
РИА Новости: ВС России уничтожили штурмовую группу 71-й бригады ВСУ
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу 71-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
противник силами 71-й отдельной аэромобильной бригады предпринял попытку выдвижения штурмовой группы, успеха не имел. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе источник РИА Новости заявил, что командование ВСУ переформировало 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду и пытается укомплектовать ее за счет принудительно мобилизованных.
Кроме того, по данным силовых структур, российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ВСУ в Краснополье. Противник потерял до взвода живой силы, включая членов офицерского состава.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.