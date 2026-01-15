Рейтинг@Mail.ru
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 15.01.2026 (обновлено: 07:18 15.01.2026)
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 15.01.2026
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу 71-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T06:42:00+03:00
2026-01-15T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
алексеевка
сумская область
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
1920
1920
true
В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу 71-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Алексеевки противник силами 71-й отдельной аэромобильной бригады предпринял попытку выдвижения штурмовой группы, успеха не имел. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе источник РИА Новости заявил, что командование ВСУ переформировало 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду и пытается укомплектовать ее за счет принудительно мобилизованных.

Кроме того, по данным силовых структур, российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ВСУ в Краснополье. Противник потерял до взвода живой силы, включая членов офицерского состава.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
