В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В районе Алексеевки в Сумской области уничтожили штурмовую группу 71-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Алексеевки противник силами 71-й отдельной аэромобильной бригады предпринял попытку выдвижения штурмовой группы, успеха не имел. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе источник РИА Новости заявил, что командование ВСУ переформировало 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду и пытается укомплектовать ее за счет принудительно мобилизованных.

Кроме того, по данным силовых структур, российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ВСУ в Краснополье. Противник потерял до взвода живой силы, включая членов офицерского состава.

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.