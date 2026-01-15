https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067964068.html
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.01.2026
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области
Командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ВСУ уничтожен в Краснополье Сумской области, ВСУ потеряли до взвода живой силы, включая офицерский состав,... РИА Новости, 15.01.2026
РИА Новости: ВСУ потеряли до взвода живой силы в Краснополье