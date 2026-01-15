Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 15.01.2026
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области
Командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ВСУ уничтожен в Краснополье Сумской области, ВСУ потеряли до взвода живой силы, включая офицерский состав,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T06:40:00+03:00
2026-01-15T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ потеряли до взвода живой силы в Краснополье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ВСУ уничтожен в Краснополье Сумской области, ВСУ потеряли до взвода живой силы, включая офицерский состав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснополье Сумской области точным ударом БПЛА уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины. Противник потерял до взвода живой силы", - сказал собеседник агентства.
Есть потери среди офицерского состава, уточнил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
