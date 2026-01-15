Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники уничтожили бронетехнику ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067961876.html
Российские беспилотники уничтожили бронетехнику ВСУ в Гуляйполе
Российские беспилотники уничтожили бронетехнику ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 15.01.2026
Российские беспилотники уничтожили бронетехнику ВСУ в Гуляйполе
Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Восток" уничтожили бронетехнику ВСУ западного производства в ходе освобождения Гуляйполя в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T06:09:00+03:00
2026-01-15T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064287510_491:0:2582:1176_1920x0_80_0_0_5057d49b0505d1fd9c479d176e819a06.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064287510_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a42baa8ee9024ce0ab7318f80ac89c43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины
Российские беспилотники уничтожили бронетехнику ВСУ в Гуляйполе

РИА Новости: операторы БПЛА уничтожили бронемашины ВСУ в Гуляйполе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий расчета БПЛА "Молния-2"
Российский военнослужащий расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий расчета БПЛА "Молния-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Восток" уничтожили бронетехнику ВСУ западного производства в ходе освобождения Гуляйполя в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Татарин".
"Нашими операторами БПЛА в населенном пункте Гуляйполе были поражены боевые бронированные машины противника. Уничтожали бронемашины, "Казак" (бронемашина - ред.), американские Bradley (бронемашина - ред.), а также автомобили - пикапы L200 и бронемашины (США - ред.) MaxxPro", - рассказал он.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала