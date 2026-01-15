Рейтинг@Mail.ru
Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 15.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 15.01.2026
Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Штурмовые подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области взяли под контроль... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Гуляйполе

Российские бойцы ликвидиррвали офицеров ВСУ в командном пункте в Гуляйполе

Гуляйполе Запорожской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области взяли под контроль командный пункт и ликвидировали офицерский состав ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Мелкий".
"Зашли в этот штаб, сразу начался стрелковый бой, одного противника ликвидировал. Напарник на лестнице уничтожил еще троих", - сообщил он.
Он добавил, что по выявленному объекту был нанесен удар российскими силами.
"Передали информацию командирам, после чего по зданию отработали наши силы. Решили зайти повторно уже с рассветом", - сказал "Мелкий".
По его словам, при повторном штурме сопротивление было минимальным.
"С рассветом зашли снова, противник, по всей видимости, в панике бросил позиции. Были ликвидированы офицеры ВСУ, находившиеся в здании. Наши FPV-дроны потом насчитали не менее пяти уничтоженных боевиков, но, возможно, их было больше", - отметил он.
Минобороны РФ 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
