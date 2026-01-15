Российские войска взяли под контроль командный пункт ВСУ в Гуляйполе

ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области взяли под контроль командный пункт и ликвидировали офицерский состав ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Мелкий".

"Зашли в этот штаб, сразу начался стрелковый бой, одного противника ликвидировал. Напарник на лестнице уничтожил еще троих", - сообщил он.

Он добавил, что по выявленному объекту был нанесен удар российскими силами.

"Передали информацию командирам, после чего по зданию отработали наши силы. Решили зайти повторно уже с рассветом", - сказал "Мелкий".

По его словам, при повторном штурме сопротивление было минимальным.

"С рассветом зашли снова, противник, по всей видимости, в панике бросил позиции. Были ликвидированы офицеры ВСУ, находившиеся в здании. Наши FPV-дроны потом насчитали не менее пяти уничтоженных боевиков, но, возможно, их было больше", - отметил он.