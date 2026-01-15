Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 15.01.2026
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" группировки войск "Запад" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" группировки войск "Запад" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Средствами воздушной разведки было обнаружено место хранения боеприпасов, к которому регулярно подъезжали грузовые автомобили для пополнения запасов. После очередной разгрузки расчет получил боевую задачу с координатами вражеского склада", - сообщили в оборонном ведомстве.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Возьмут Киев и Одессу". В США раскрыли правду о ситуации на Украине
13 января, 21:07
Уточняется, что боевой расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" немедленно выдвинулся на огневую позицию.
"Расчет ПТРК "Корнет" группы "Контора" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил склад хранения боеприпасов подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
