Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" группировки войск "Запад" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.

"Средствами воздушной разведки было обнаружено место хранения боеприпасов, к которому регулярно подъезжали грузовые автомобили для пополнения запасов. После очередной разгрузки расчет получил боевую задачу с координатами вражеского склада", - сообщили в оборонном ведомстве.