https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067959535.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 15.01.2026
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" группировки войск "Запад" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:18:00+03:00
2026-01-15T05:18:00+03:00
2026-01-15T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0158fc574dcb7a8cc057129c190bbd9.jpg
https://ria.ru/20260113/situatsiya-2067682380.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_899c7bbae2334293ea184d7e5eb44ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" группировки войск "Запад" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Средствами воздушной разведки было обнаружено место хранения боеприпасов, к которому регулярно подъезжали грузовые автомобили для пополнения запасов. После очередной разгрузки расчет получил боевую задачу с координатами вражеского склада", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что боевой расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" немедленно выдвинулся на огневую позицию.
"Расчет ПТРК "Корнет" группы "Контора" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил склад хранения боеприпасов подразделения ВСУ
в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в МО РФ
.