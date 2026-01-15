ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие при взятии под контроль командного пункта ВСУ обнаружили в нем помимо карт и документов секретную информацию о дронах ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Мелкий".

После установления контроля над штабом ВСУ , российские военнослужащие провели осмотр помещений и обнаружили значительный массив служебной документации.

"Карты нашли — с нанесенными позициями. Была полностью карта города, где отмечены их опорные пункты. Нашли телефон, в нем информация, как они отходили в соседние населенные пункты", — рассказал собеседник агентства.

В штабе также находились средства связи и техника, используемая для управления беспилотниками.

"Ноутбуков много было, секретная информация по дронам, аппаратура различная. Всё это они просто побросали", — сказал "Мелкий".

По его словам, отход боевиков ВСУ носил хаотичный характер.

"Убегали налегке — бросили всё, вплоть до вещмешков. Печати, документы, личные вещи — всё осталось на месте. Мы всё свернули, зафиксировали и доложили командованию", — добавил он.