Российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию о дронах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 15.01.2026
Российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию о дронах
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие при взятии под контроль командного пункта ВСУ обнаружили в нем помимо карт и документов секретную информацию о дронах ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Мелкий".
После установления контроля над штабом ВСУ, российские военнослужащие провели осмотр помещений и обнаружили значительный массив служебной документации.
"Карты нашли — с нанесенными позициями. Была полностью карта города, где отмечены их опорные пункты. Нашли телефон, в нем информация, как они отходили в соседние населенные пункты", — рассказал собеседник агентства.
В штабе также находились средства связи и техника, используемая для управления беспилотниками.
"Ноутбуков много было, секретная информация по дронам, аппаратура различная. Всё это они просто побросали", — сказал "Мелкий".
По его словам, отход боевиков ВСУ носил хаотичный характер.
"Убегали налегке — бросили всё, вплоть до вещмешков. Печати, документы, личные вещи — всё осталось на месте. Мы всё свернули, зафиксировали и доложили командованию", — добавил он.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
