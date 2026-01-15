https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067959349.html
Российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию о дронах
ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие при взятии под контроль командного пункта ВСУ обнаружили в нем помимо карт и документов секретную информацию о дронах ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Мелкий".
После установления контроля над штабом ВСУ
, российские военнослужащие провели осмотр помещений и обнаружили значительный массив служебной документации.
"Карты нашли — с нанесенными позициями. Была полностью карта города, где отмечены их опорные пункты. Нашли телефон, в нем информация, как они отходили в соседние населенные пункты", — рассказал собеседник агентства.
В штабе также находились средства связи и техника, используемая для управления беспилотниками.
"Ноутбуков много было, секретная информация по дронам, аппаратура различная. Всё это они просто побросали", — сказал "Мелкий".
По его словам, отход боевиков ВСУ носил хаотичный характер.
"Убегали налегке — бросили всё, вплоть до вещмешков. Печати, документы, личные вещи — всё осталось на месте. Мы всё свернули, зафиксировали и доложили командованию", — добавил он.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области
