Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны расчищают путь для штурмовиков под Константиновкой - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 15.01.2026 (обновлено: 05:44 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067949864.html
Российские дроны расчищают путь для штурмовиков под Константиновкой
Российские дроны расчищают путь для штурмовиков под Константиновкой - РИА Новости, 15.01.2026
Российские дроны расчищают путь для штурмовиков под Константиновкой
Разведчики группировки войск "Южная" при помощи БПЛА зачищают территории под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, для продвижения штурмовиков,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:45:00+03:00
2026-01-15T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064295079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41865456539cf2506f9da08bd915ec0a.jpg
https://ria.ru/20260113/situatsiya-2067682380.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064295079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3c113267d2a83debec870407cd7dc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донбасс
Российские дроны расчищают путь для штурмовиков под Константиновкой

РИА Новости: российские дроны расчищают путь для штурмовиков под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета FPV-дронов
Работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Южная" при помощи БПЛА зачищают территории под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, для продвижения штурмовиков, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Юрист".
"Задача - это поиск противника, мы вскрываем объекты и своими FPV-расчетами их поражаем, основная цель - это расчеты БПЛА, расчеты FPV противника. Изоляция района в плане уничтожения техники противника, которая производит ротацию, которая заводит боеприпасы, имущество и все прочее", - сказал "Юрист".
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Возьмут Киев и Одессу". В США раскрыли правду о ситуации на Украине
13 января, 21:07
Он отметил, что разведчики с помощью БПЛА и различных ударных дронов готовят районы для будущего наступления пехоты.
"После изоляции района, когда противник уже не может туда спокойно проходить, пролетать, там спокойно... туда заходит пехота, мы ее заводим", - пояснил он.
Собеседник агентства уточнил, что штурмовые группы всегда сопровождают БПЛА, с помощью которые предварительно проводят разведку, в том числе, минных полей, огневых точек и украинских позиций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала