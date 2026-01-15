https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067949864.html
Российские дроны расчищают путь для штурмовиков под Константиновкой
ЛУГАНСК, 15 янв – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Южная" при помощи БПЛА зачищают территории под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, для продвижения штурмовиков, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Юрист".
"Задача - это поиск противника, мы вскрываем объекты и своими FPV-расчетами их поражаем, основная цель - это расчеты БПЛА, расчеты FPV противника. Изоляция района в плане уничтожения техники противника, которая производит ротацию, которая заводит боеприпасы, имущество и все прочее", - сказал "Юрист".
Он отметил, что разведчики с помощью БПЛА и различных ударных дронов готовят районы для будущего наступления пехоты.
"После изоляции района, когда противник уже не может туда спокойно проходить, пролетать, там спокойно... туда заходит пехота, мы ее заводим", - пояснил он.
Собеседник агентства уточнил, что штурмовые группы всегда сопровождают БПЛА, с помощью которые предварительно проводят разведку, в том числе, минных полей, огневых точек и украинских позиций.