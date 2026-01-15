В состав "Спартака" на зимний сбор вошли 27 футболистов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В состав московского "Спартака" на первые зимние сборы в ОАЭ вошли 27 футболистов, сообщается на сайте клуба.
Отпуск столичной команды завершился 12 января. В Дубае подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут три сбора: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля. Соперники "Спартака" по товарищеским матчам определятся позднее. Уточняется, что в рамках первого сбора столичная команда проведет одну встречу.
Состав "Спартака" выглядит следующим образом:
вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Руслан Пичиенко, Илья Помазун;
полузащитники: Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Максим Лайкин, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Никита Массалыга, Антон Рощин, Пабло Солари, Иван Сорокин, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш;
нападающие: Ливай Гарсия, Антон Заболотный, Манфред Угальде.
Камерунский защитник Кристофер Ву и представляющий ДР Конго нападающий Тео Бонгонда получили отдых после выступления на Кубке африканских наций и присоединятся к команде на втором сборе, по ходу которого группу игроков "Спартака" также пополнит сербский защитник Срджан Бабич, продолжающий восстановление после операции на крестообразных связках.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте, набрав 29 очков за 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ).