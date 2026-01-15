Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали о "нюансе" в переговорах по Украине
13:50 15.01.2026
В Совфеде рассказали о "нюансе" в переговорах по Украине
В Совфеде рассказали о "нюансе" в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
В Совфеде рассказали о "нюансе" в переговорах по Украине
сша, украина, россия, дональд трамп, владимир джабаров, стив уиткофф
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Стив Уиткофф
В Совфеде рассказали о "нюансе" в переговорах по Украине

Джабаров: Россия еще не задействовала весь свой военный потенциал

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В конфликте на Украине Россия ещё не задействовала весь свой военный потенциал, президент США Дональд Трамп понимает, что следующие российские условия будут ещё жёстче, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Россия в полный рост не развернула военные возможности. И этот "нюанс" при переговорах имеет огромное значение", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас Трамп ждет "прорыва" по решению на Украине на фоне других проблем. "Киев реально терпит поражение на всех фронтах при том, что Россия ещё не задействовала весь свой военный потенциал. Президент США понимает, что следующие российские условия будут ещё жёстче", - отметил Джабаров.
По мнению законодателя, скорый визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера является хорошей предпосылкой к урегулированию конфликта. "Всегда лучше говорить, чем сидеть при своём мнении", - заключил политик.
