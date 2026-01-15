В Совфеде рассказали о "нюансе" в переговорах по Украине

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В конфликте на Украине Россия ещё не задействовала весь свой военный потенциал, президент США Дональд Трамп понимает, что следующие российские условия будут ещё жёстче, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Россия в полный рост не развернула военные возможности. И этот "нюанс" при переговорах имеет огромное значение", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас Трамп ждет "прорыва" по решению на Украине на фоне других проблем. "Киев реально терпит поражение на всех фронтах при том, что Россия ещё не задействовала весь свой военный потенциал. Президент США понимает, что следующие российские условия будут ещё жёстче", - отметил Джабаров.
По мнению законодателя, скорый визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера является хорошей предпосылкой к урегулированию конфликта. "Всегда лучше говорить, чем сидеть при своём мнении", - заключил политик.