В Сочи мальчика, покусанного собаками, отправили в РДКБ

Детский хирург отделения реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Игорь Исаев уточнил, что ребенок чувствует себя хорошо, предыдущие этапы лечения прошли успешно.

"В ближайшее время ему будет проведено комплексное обследование, после чего принято решение о тактике дальнейшего восстановительного лечения средней зоны лица, верхней губы", - пояснил Исаев, чьи слова приводятся в сообщении.