В Сочи мальчика, покусанного собаками, отправили в РДКБ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мальчика, на которого в феврале 2025 года напали собаки в СНТ "Авиатор" в Сочи, госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу для прохождения следующего этапа реконструктивного лечения, сообщили в медучреждении.
Детский хирург отделения реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Игорь Исаев уточнил, что ребенок чувствует себя хорошо, предыдущие этапы лечения прошли успешно.
"В ближайшее время ему будет проведено комплексное обследование, после чего принято решение о тактике дальнейшего восстановительного лечения средней зоны лица, верхней губы", - пояснил Исаев, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным следствия, 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где он прошел длительный хирургический этап лечения, который состоял из пяти хирургических вмешательств. В августе его выписали из больницы в стабильном состоянии. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.
