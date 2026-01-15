Рейтинг@Mail.ru
В Сочи мальчика, покусанного собаками, отправили в РДКБ - РИА Новости, 15.01.2026
19:41 15.01.2026
В Сочи мальчика, покусанного собаками, отправили в РДКБ
В Сочи мальчика, покусанного собаками, отправили в РДКБ
Мальчика, на которого в феврале 2025 года напали собаки в СНТ "Авиатор" в Сочи, госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу для прохождения... РИА Новости, 15.01.2026
В Сочи мальчика, покусанного собаками, отправили в РДКБ

В Сочи покусанного собаками мальчика отправили в РДКБ для продолжения лечения

© Российская детская клиническая больница/TelegramВаля Королев, пострадавший в результате нападения собак в Сочи, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу
Валя Королев, пострадавший в результате нападения собак в Сочи, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Российская детская клиническая больница/Telegram
Валя Королев, пострадавший в результате нападения собак в Сочи, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мальчика, на которого в феврале 2025 года напали собаки в СНТ "Авиатор" в Сочи, госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу для прохождения следующего этапа реконструктивного лечения, сообщили в медучреждении.
"Валя Королев, пострадавший в результате нападения голодных хаски в прошлом году в Сочи, сегодня госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу. Ему предстоит следующий этап реконструктивного лечения по восстановлению мягких тканей лица", - говорится в Telegram-канале медучреждения.
Сотрудник полиции со служебной собакой на станции Октябрьское поле перед началом несанкционированного Русского марша в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ
20 ноября 2025, 21:18
Детский хирург отделения реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Игорь Исаев уточнил, что ребенок чувствует себя хорошо, предыдущие этапы лечения прошли успешно.
"В ближайшее время ему будет проведено комплексное обследование, после чего принято решение о тактике дальнейшего восстановительного лечения средней зоны лица, верхней губы", - пояснил Исаев, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным следствия, 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где он прошел длительный хирургический этап лечения, который состоял из пяти хирургических вмешательств. В августе его выписали из больницы в стабильном состоянии. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Белогорске стая собак напала на мужчину
20 октября 2025, 04:12
 
ПроисшествияСочиКраснодарМосква
 
 
