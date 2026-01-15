Рейтинг@Mail.ru
С Миусской площади вывезут снег на снегосплавные пункты
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
23:46 15.01.2026 (обновлено: 11:37 16.01.2026)
С Миусской площади вывезут снег на снегосплавные пункты
Уборка снега коммунальными службами на Миусской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Городские службы вывезут снег с Миусской площади Москвы на снегосплавные пункты, такой опыт уже был в 2021 году, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи, на которых видно, что на улице сформировалась высокая гора из снега. По словам очевидцев, на участке дороги был организован склад снега, убранного в Москве.
"Что будет со снегом на Миусской площади: то же самое, что и в 2021 году, - его оперативно вывезут на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что снежный вал на Миусской площади появился, поскольку туда временно переместили снег, чтобы быстро освободить улично-дорожную сеть после мощного снегопада - для комфорта и удобства водителей и пешеходов. "Городские службы уже приступили к вывозу снега, сформированные после непогоды снежные валы отправляются на снегосплавные пункты", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что там снежные массы дробят, плавят, очищают от мусора. Полученная вода отводится в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки. Кроме того, подчеркивается, что схема отработана столичными специалистами коммунальных служб до автоматизма и уже применялась ранее.
