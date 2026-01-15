С Миусской площади вывезут снег на снегосплавные пункты

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Городские службы вывезут снег с Миусской площади Москвы на снегосплавные пункты, такой опыт уже был в 2021 году, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи, на которых видно, что на улице сформировалась высокая гора из снега. По словам очевидцев, на участке дороги был организован склад снега, убранного в Москве.

"Что будет со снегом на Миусской площади: то же самое, что и в 2021 году, - его оперативно вывезут на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что снежный вал на Миусской площади появился, поскольку туда временно переместили снег, чтобы быстро освободить улично-дорожную сеть после мощного снегопада - для комфорта и удобства водителей и пешеходов. "Городские службы уже приступили к вывозу снега, сформированные после непогоды снежные валы отправляются на снегосплавные пункты", - уточняется в сообщении.