https://ria.ru/20260115/sneg-2068077710.html
Москвичей призвали в пятницу использовать для поездок метро из-за погоды
Москвичей призвали в пятницу использовать для поездок метро из-за погоды - РИА Новости, 15.01.2026
Москвичей призвали в пятницу использовать для поездок метро из-за погоды
Москвичам стоит в пятницу использовать для поездок метро из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:13:00+03:00
2026-01-15T15:13:00+03:00
2026-01-15T15:13:00+03:00
общество
москва
цао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://ria.ru/20260113/moskva-2067505948.html
москва
цао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, цао
Москвичей призвали в пятницу использовать для поездок метро из-за погоды
Москвичей призвали в пятницу пользоваться метро из-за погодных условий