https://ria.ru/20260115/sneg-2068020382.html
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега - РИА Новости, 15.01.2026
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега
В Петропавловске-Камчатском произошел второй за четверг случай схода снега на человека, закончившийся гибелью мужчины, сообщает министр ЧС Камчатского края... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:20:00+03:00
2026-01-15T12:20:00+03:00
2026-01-15T12:20:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
советский
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067987159_0:142:3070:1869_1920x0_80_0_0_f2de47b52d3b99dce28aa75a11df3769.jpg
https://ria.ru/20260113/lavina-2067505340.html
https://ria.ru/20260113/moskva-2067505948.html
https://ria.ru/20260111/snegopad-2067223950.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067987159_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_84c357077597802806d1aa4308e64683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, советский , сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Советский , Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега с крыши дома
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв – РИА Новости.
В Петропавловске-Камчатском произошел второй за четверг случай схода снега на человека, закончившийся гибелью мужчины, сообщает
министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"В ПКГО второй сход снега на человека. В этот раз частный сектор по улице Макарова. Снегом засыпало мужчину 1963 года", - написал Лебедев
на своей странице в соцсети.
Спасатели и медики пытались оказать помощь, но мужчина погиб, сообщил министр.
Глава регионального МЧС
в очередной раз призвал жителей быть осторожными.
"В очередной раз прошу вас, дорогие камчатцы, будьте осторожны, пожалуйста, под скатными крышами! Возможен сход снега!"- предупредил Лебедев.
Как сообщал Лебедев, утром в четверг в результате подобного происшествия на улице Советской
в центре Петропавловска-Камчатского
также погиб мужчина, который тот момент откапывал от снега свою машину.
По данным Камчатского УГМС, 15 января в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Большерецком и местами Елизовском муниципальных округах ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого округа — до 33-38 метров в секунду, сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Явления сохранятся до конца ночи 15 января.
Днём 15 января и ночью 16 января комплекс метеорологических явлений сохранится на юго-востоке Камчатского края
, сообщают синоптики.
По данным ГУ МЧС России
по Камчатскому краю, в регионе продлена лавинная опасность до 18 января. Кроме того, спасатели используют систему оповещения – сиренами и голосовыми сообщениями жителей краевой столицы призывают не покидать свои дома из-за угрозы схода снежных масс с крыш.