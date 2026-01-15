Рейтинг@Mail.ru
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега - РИА Новости, 15.01.2026
12:20 15.01.2026
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега
В Петропавловске-Камчатском произошел второй за четверг случай схода снега на человека, закончившийся гибелью мужчины, сообщает министр ЧС Камчатского края... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, советский , сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Советский , Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСнегопад в Петропавловске-Камчатском
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском произошел второй за четверг случай схода снега на человека, закончившийся гибелью мужчины, сообщает министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"В ПКГО второй сход снега на человека. В этот раз частный сектор по улице Макарова. Снегом засыпало мужчину 1963 года", - написал Лебедев на своей странице в соцсети.
Спасатели и медики пытались оказать помощь, но мужчина погиб, сообщил министр.
Глава регионального МЧС в очередной раз призвал жителей быть осторожными.
"В очередной раз прошу вас, дорогие камчатцы, будьте осторожны, пожалуйста, под скатными крышами! Возможен сход снега!"- предупредил Лебедев.
Как сообщал Лебедев, утром в четверг в результате подобного происшествия на улице Советской в центре Петропавловска-Камчатского также погиб мужчина, который тот момент откапывал от снега свою машину.
По данным Камчатского УГМС, 15 января в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Большерецком и местами Елизовском муниципальных округах ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого округа — до 33-38 метров в секунду, сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Явления сохранятся до конца ночи 15 января.
Днём 15 января и ночью 16 января комплекс метеорологических явлений сохранится на юго-востоке Камчатского края, сообщают синоптики.
По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в регионе продлена лавинная опасность до 18 января. Кроме того, спасатели используют систему оповещения – сиренами и голосовыми сообщениями жителей краевой столицы призывают не покидать свои дома из-за угрозы схода снежных масс с крыш.
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайСоветскийСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
