Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега

"В очередной раз прошу вас, дорогие камчатцы, будьте осторожны, пожалуйста, под скатными крышами! Возможен сход снега!"- предупредил Лебедев.

По данным Камчатского УГМС, 15 января в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Большерецком и местами Елизовском муниципальных округах ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого округа — до 33-38 метров в секунду, сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Явления сохранятся до конца ночи 15 января.