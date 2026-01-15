FT узнал, как арабские страны оценивают ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Чиновники в арабских странах считают, что напряженность в Персидском заливе была снижена, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить президента США Дональда Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия, Катар и Оман пытаются уговорить Трампа не наносить удары по Ирану.
"По словам трех источников, близких к арабским правительствам, интенсивные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы отговорить Дональда Трампа от нанесения ударов по Ирану... привели к деэскалации напряженности в Персидском заливе", - пишет издание.
Один из источников добавил, что "на данный момент ситуация стабилизирована", а США дали время для переговоров с Ираном и для того, чтобы посмотреть, как будут развиваться события дальше.
Кроме того, один из чиновников заявил, что сейчас растет надежда на то, что контакты между Тегераном и Вашингтоном, часть которых могла быть налажена при содействии третьей стороны, такой как Россия или Оман, "может перерасти в дальнейшие переговоры в ближайшие дни".
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.