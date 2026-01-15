Рейтинг@Mail.ru
FT узнал, как арабские страны оценивают ситуацию в Персидском заливе - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 15.01.2026 (обновлено: 18:15 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/smi-2068145059.html
FT узнал, как арабские страны оценивают ситуацию в Персидском заливе
FT узнал, как арабские страны оценивают ситуацию в Персидском заливе - РИА Новости, 15.01.2026
FT узнал, как арабские страны оценивают ситуацию в Персидском заливе
Чиновники в арабских странах считают, что напряженность в Персидском заливе была снижена, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:08:00+03:00
2026-01-15T18:15:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
дональд трамп
амир саид иравани
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_f9ed8bbbe47f00c51f096402537544f3.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
https://ria.ru/20260115/oon-2067962187.html
иран
сша
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_72fdf4dd464888cdc9b04df19131f25e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, оман, дональд трамп, амир саид иравани, антониу гутерреш, оон
В мире, Иран, США, Оман, Дональд Трамп, Амир Саид Иравани, Антониу Гутерреш, ООН
FT узнал, как арабские страны оценивают ситуацию в Персидском заливе

FT: в арабских странах считают, что напряженность в Персидском заливе снизилась

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКатар
Катар - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Чиновники в арабских странах считают, что напряженность в Персидском заливе была снижена, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить президента США Дональда Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия, Катар и Оман пытаются уговорить Трампа не наносить удары по Ирану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
"По словам трех источников, близких к арабским правительствам, интенсивные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы отговорить Дональда Трампа от нанесения ударов по Ирану... привели к деэскалации напряженности в Персидском заливе", - пишет издание.
Один из источников добавил, что "на данный момент ситуация стабилизирована", а США дали время для переговоров с Ираном и для того, чтобы посмотреть, как будут развиваться события дальше.
Кроме того, один из чиновников заявил, что сейчас растет надежда на то, что контакты между Тегераном и Вашингтоном, часть которых могла быть налажена при содействии третьей стороны, такой как Россия или Оман, "может перерасти в дальнейшие переговоры в ближайшие дни".
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск
Вчера, 06:15
 
В миреИранСШАОманДональд ТрампАмир Саид ИраваниАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала