Трамп не планирует нападать на Иран, уверен посол в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника в среду передало, что США выводят часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Соответствующее сообщение, уточнило агентство, последовало за заявлениями высокопоставленного иранского чиновника, который в этот же день сообщил агентству, что Иран предупредил соседние страны, размещающие американские войска, что нанесет удары по базам Штатов в случае атаки со стороны США.