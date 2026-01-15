Рейтинг@Mail.ru
Трамп не планирует нападать на Иран, уверен посол в Пакистане
16:00 15.01.2026
Трамп не планирует нападать на Иран, уверен посол в Пакистане
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну
Трамп не планирует нападать на Иран, уверен посол в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.
"Иранский посол сообщил, что около часа ночи он получил информацию о том, что Трамп не хочет войны и попросил Иран не нападать на американские интересы в регионе", - пишет газета.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
Посол также отметил, что сейчас ситуация "полностью под контролем", отмечает издание. Дипломат добавил, что в настоящее время в Иране нет протестов, несмотря на угрозы со стороны Израиля и США, говорится в статье.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника в среду передало, что США выводят часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Соответствующее сообщение, уточнило агентство, последовало за заявлениями высокопоставленного иранского чиновника, который в этот же день сообщил агентству, что Иран предупредил соседние страны, размещающие американские войска, что нанесет удары по базам Штатов в случае атаки со стороны США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана
