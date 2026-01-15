Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост посла США в Исландии пошутил, что она станет 52-м штатом - РИА Новости, 15.01.2026
09:07 15.01.2026 (обновлено: 11:17 15.01.2026)
Кандидат на пост посла США в Исландии пошутил, что она станет 52-м штатом
Кандидат на пост посла США в Исландии пошутил, что она станет 52-м штатом
Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг пошутил, что она станет 52-м штатом, сообщило Politico. РИА Новости, 15.01.2026
Кандидат на пост посла США в Исландии пошутил, что она станет 52-м штатом

Politico: кандидат на пост посла США в Исландии пошутил о 52-м штате

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг
Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг пошутил, что она станет 52-м штатом, сообщило Politico.
«

"Бывший член палаты представителей Билли Лонг, кандидат Трампа на поста посла в Исландии, шутил с членами конгресса <...> о том, что Исландия будет 52-м штатом, а он будет его губернатором", — пишет издание со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
7 октября 2025, 20:26
Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно угрожал сделать 51-м американским штатом Канаду на фоне торговых споров. Премьер-министр Марк Карни же отмечал, что его страна никогда не станет частью США.
В последнее время Вашингтон все чаще стал заявлять о претензиях на Гренландию. Накануне Трамп потребовал от Дании "убраться" с острова и призвал НАТО помочь США получить его. Американский лидер утверждает, что в противном случае он может достаться России или Китаю.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
03:00
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Окончательно и неоспоримо". Трамп начал новую войну
Вчера, 08:00
 
