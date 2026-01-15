Кандидат на пост посла США в Исландии пошутил, что она станет 52-м штатом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг пошутил, что она станет 52-м штатом, сообщило Politico.
"Бывший член палаты представителей Билли Лонг, кандидат Трампа на поста посла в Исландии, шутил с членами конгресса <...> о том, что Исландия будет 52-м штатом, а он будет его губернатором", — пишет издание со ссылкой на источники.
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
7 октября 2025, 20:26
Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно угрожал сделать 51-м американским штатом Канаду на фоне торговых споров. Премьер-министр Марк Карни же отмечал, что его страна никогда не станет частью США.
В последнее время Вашингтон все чаще стал заявлять о претензиях на Гренландию. Накануне Трамп потребовал от Дании "убраться" с острова и призвал НАТО помочь США получить его. Американский лидер утверждает, что в противном случае он может достаться России или Китаю.
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.