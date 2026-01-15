Рейтинг@Mail.ru
19:18 15.01.2026 (обновлено: 19:51 15.01.2026)
Покончивший с собой экс-замминистра труда Скляр в записке обвинил жену
Покончивший с собой экс-замминистра труда Скляр в записке обвинил жену

© АГН "Москва"Бывший заместитель министра труда России Алексей Скляр
© АГН "Москва"
Бывший заместитель министра труда России Алексей Скляр. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Покончивший с собой в Москве экс-замминистра труда Алексей Скляр в оставленной предсмертной записке обвинил жену, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"В предсмертной записке он обвинил в случившемся жену", — сказал собеседник агентства.
Проводится доследственная проверка.
Ранее в четверг Скляра нашли мертвым в его доме в Новой Москве. По предварительной версии, он покончил с собой, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Скляра от должности заместителя министра труда и социальной защиты России по его просьбе в июле 2022 года. В министерстве Скляр курировал вопросы информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления государственных услуг в электронной форме.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
ПроисшествияМоскваНовая МоскваРоссияМихаил МишустинАлексей Скляр
 
 
