Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве - РИА Новости, 15.01.2026
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
В Новой Москве нашли мертвым бывшего заместителя главы Минтруда Алексея Скляра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
2026-01-15T12:40:00+03:00
2026-01-15T12:40:00+03:00
2026-01-15T15:13:00+03:00
новая москва
россия
алексей скляр
происшествия
москва
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
михаил мишустин
новая москва
россия
москва
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
В Новой Москве нашли тело экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра