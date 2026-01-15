Рейтинг@Mail.ru
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
12:40 15.01.2026 (обновлено: 15:13 15.01.2026)
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве - РИА Новости, 15.01.2026
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
новая москва, россия, алексей скляр, происшествия, москва, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), михаил мишустин
Новая Москва, Россия, Алексей Скляр, Происшествия, Москва, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Михаил Мишустин
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве

В Новой Москве нашли тело экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра

© АГН "Москва"Алексей Скляр
Алексей Скляр - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© АГН "Москва"
Алексей Скляр. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Новой Москве нашли мертвым бывшего заместителя главы Минтруда Алексея Скляра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело Алексея Скляра было обнаружено в его доме в Новой Москве. Предварительно, он покончил с собой", — заявил собеседник агентства.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Скляра от должности замглавы Минтруда по его просьбе в июле 2022 года. На этом посту он курировал вопросы информационных систем, телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления госуслуг в электронной форме.
Как утверждает Life, причиной трагедии могли стать конфликты в семье Скляра. Утверждается, что в последнее время он часто ругался со второй женой, которая младше его на несколько лет. В беседе с РЕН ТВ она подтвердила, что у мужа были проблемы, но они не связаны с их отношениями.
По данным Baza, с первой женой он развелся три года назад, пара пережила масштабный раздел имущества. От этого брака у него осталось двое детей.
Скляр родился 25 апреля 1975 года в Славянске-на-Кубани, окончил Кубанский государственный университет и РАНХиГС. В 2013-2018 годах работал в Счетной палате, затем стал заместителем министра труда.
 
