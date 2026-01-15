https://ria.ru/20260115/skljar-2068091144.html
Тело экс-замглавы Минтруда Скляра доставят в морг в ближайшее время
Тело экс-замглавы Минтруда Скляра доставят в морг в ближайшее время
Тело бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра в ближайшее время доставят с места гибели в морг, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 15.01.2026
