Тело экс-замглавы Минтруда Скляра доставят в морг в ближайшее время
15:46 15.01.2026
Тело экс-замглавы Минтруда Скляра доставят в морг в ближайшее время
россия, новая москва, алексей скляр, михаил мишустин
Россия, Новая Москва, Алексей Скляр, Михаил Мишустин
© АГН "Москва"Бывший заместитель министра труда РФ Алексей Скляр
Бывший заместитель министра труда РФ Алексей Скляр - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© АГН "Москва"
Бывший заместитель министра труда РФ Алексей Скляр. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тело бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра в ближайшее время доставят с места гибели в морг, сообщил РИА Новости источник.
"В ближайшее время будет перевезен в морг", - сказал собеседник агентства.
Скляра нашли мертвым в его доме в Новой Москве, он, по предварительной версии, покончил с собой, сообщили в четверг РИА Новости в правоохранительных органах.
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Скляра от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе в июле 2022 года. В министерстве Скляр курировал вопросы информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления государственных услуг в электронной форме.
Алексей Скляр - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве
Россия Новая Москва Алексей Скляр Михаил Мишустин
 
 
