Тело экс-замглавы Минтруда Скляра доставят в морг в ближайшее время

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тело бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра в ближайшее время доставят с места гибели в морг, сообщил РИА Новости источник.

"В ближайшее время будет перевезен в морг", - сказал собеседник агентства.