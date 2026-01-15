Рейтинг@Mail.ru
В Крыму завели дело поле опрокидывания в кювет рейсового микроавтобуса - РИА Новости, 15.01.2026
18:41 15.01.2026 (обновлено: 21:59 15.01.2026)
В Крыму завели дело поле опрокидывания в кювет рейсового микроавтобуса
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Крыму после опрокидывания в кювет микроавтобуса с пассажирами,... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
республика крым
красногвардейский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
красногвардейский район
россия
происшествия, республика крым, красногвардейский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Красногвардейский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Крыму после опрокидывания в кювет микроавтобуса с пассажирами, четверо из которых получили травмы, сообщили в СУ СК региона.
Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет в Крыму, пострадали пять человек, всех госпитализировали, сообщало ранее крымское управление МЧС. По сообщению Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло в районе села Знаменка Красногвардейского района.
Как позднее сообщил СУ СК республики, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)" , - говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают причины произошедшего, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, ответственных за техническое состояние маршрутного автобуса, сообщили в ведомстве.
В Крыму на текущей неделе ухудшилась погода: похолодание до минусовых температур и снег осложнили дорожную обстановку, на автодорогах возможна гололедица, предупредили ранее в МЧС.
ПроисшествияРеспублика КрымКрасногвардейский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
