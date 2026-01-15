https://ria.ru/20260115/sk-2068153851.html
В Крыму завели дело поле опрокидывания в кювет рейсового микроавтобуса
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Крыму после опрокидывания в кювет микроавтобуса с пассажирами,... РИА Новости, 15.01.2026
