В Крыму завели дело поле опрокидывания в кювет рейсового микроавтобуса

Следователи устанавливают причины произошедшего, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, ответственных за техническое состояние маршрутного автобуса, сообщили в ведомстве.

В Крыму на текущей неделе ухудшилась погода: похолодание до минусовых температур и снег осложнили дорожную обстановку, на автодорогах возможна гололедица, предупредили ранее в МЧС.