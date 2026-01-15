Рейтинг@Mail.ru
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 13 лет - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/sk-2068145881.html
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 13 лет
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 13 лет - РИА Новости, 15.01.2026
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 13 лет
Наемника из Грузии Ираклия Руруа, воевавшего на стороне киевского режима, заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщает СК Российской Федерации. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:11:00+03:00
2026-01-15T18:11:00+03:00
в мире
грузия
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141969/69/1419696934_195:0:2000:1015_1920x0_80_0_0_a04d1d32884ff87aa6b92b6f1d7b0aa3.jpg
https://ria.ru/20260114/tiktok-2067748038.html
https://ria.ru/20260111/naemnik-2067244340.html
грузия
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141969/69/1419696934_227:0:2000:1330_1920x0_80_0_0_d3ba961bd3938d342084958d446150f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Грузия, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 13 лет

СК: воевавшего за ВСУ наемника из Грузии заочно приговорили к 13 годам

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наемника из Грузии Ираклия Руруа, воевавшего на стороне киевского режима, заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщает СК Российской Федерации.
"Очередной грузинский наемник заочно привлечен к уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне. На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета России, верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор заочно гражданину Грузии. Ираклий Руруа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Наемник ВСУ из Нидерландов собирал деньги на экипировку через TikTok
14 января, 10:27
Следствие и суд установили, что с 2023 по 2025 годы Руруа в качестве наемника в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ВСУ принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что систематически получал вознаграждение, отмечает СК.
"Приговором суда Руруа заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. Руруа объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении ведомства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
11 января, 16:30
 
В миреГрузияРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала