Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 13 лет

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наемника из Грузии Ираклия Руруа, воевавшего на стороне киевского режима, заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщает СК Российской Федерации.
"Очередной грузинский наемник заочно привлечен к уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне. На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета России, верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор заочно гражданину Грузии. Ираклий Руруа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следствие и суд установили, что с 2023 по 2025 годы Руруа в качестве наемника в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ВСУ принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что систематически получал вознаграждение, отмечает СК.
"Приговором суда Руруа заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. Руруа объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении ведомства.