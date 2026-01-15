СК хочет отправить на лечение мужчину, бросившего ребенка в Шереметьево

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела мужчины, бросившего 2-летнего мальчика на пол в аэропорту Шереметьево, следствие настаивает на принудительном лечении обвиняемого, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сайту kp.ru.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
"По этому делу расследование также на днях завершено… Уголовное дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", - рассказала Врадий.
По ее словам, перед вылетом в Россию фигурант употребил наркотик, который мог усугубить его болезненное состояние, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог осознавать общественную опасность своих действий.