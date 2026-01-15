Рейтинг@Mail.ru
СК хочет отправить на лечение мужчину, бросившего ребенка в Шереметьево - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 15.01.2026 (обновлено: 15:11 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/sk-2068065623.html
СК хочет отправить на лечение мужчину, бросившего ребенка в Шереметьево
СК хочет отправить на лечение мужчину, бросившего ребенка в Шереметьево - РИА Новости, 15.01.2026
СК хочет отправить на лечение мужчину, бросившего ребенка в Шереметьево
Завершено расследование уголовного дела мужчины, бросившего 2-летнего мальчика на пол в аэропорту Шереметьево, следствие настаивает на принудительном лечении... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:32:00+03:00
2026-01-15T15:11:00+03:00
происшествия
россия
каир (город)
ольга врадий
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20260115/finlyandiya-2068052843.html
россия
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, каир (город), ольга врадий, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Каир (город), Ольга Врадий, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
СК хочет отправить на лечение мужчину, бросившего ребенка в Шереметьево

СК хочет отправить на лечение мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела мужчины, бросившего 2-летнего мальчика на пол в аэропорту Шереметьево, следствие настаивает на принудительном лечении обвиняемого, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сайту kp.ru.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
"По этому делу расследование также на днях завершено… Уголовное дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", - рассказала Врадий.
По ее словам, перед вылетом в Россию фигурант употребил наркотик, который мог усугубить его болезненное состояние, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог осознавать общественную опасность своих действий.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд не разрешил россиянину из экипажа судна Fitburg покинуть Финляндию
13:58
 
ПроисшествияРоссияКаир (город)Ольга ВрадийИрина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала