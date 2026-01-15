СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве газа в Приморье

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 60-летней женщины, которая погибла при разрушении дома по улице Воровского в Уссурийске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.