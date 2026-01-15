https://ria.ru/20260115/sk-2068063700.html
СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве газа в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при взрыве бытового газа в частном доме в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 15.01.2026
