СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве газа в Приморье
14:24 15.01.2026
СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве газа в Приморье
СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве газа в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при взрыве бытового газа в частном доме в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
уссурийск
россия
приморский край
происшествия, уссурийск, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве газа в Приморье

СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве газа в жилом доме в Уссурийске

© Прокуратура Приморского края/TelegramНа месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
На месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Прокуратура Приморского края/Telegram
На месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при взрыве бытового газа в частном доме в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее МЧС РФ сообщило, что взрыв газа произошел в частном жилом доме на улице Воровского в Уссурийске, из-под завалов извлечены три человека. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что пострадавшую при взрыве газа женщину забрали в реанимацию. Позже минздрав сообщил, что она скончалась, ещё двум раненым оказывается медицинская помощь. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что взорвался баллон, дом разрушен, а соседние не пострадали. Разбор завалов уже завершен.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 60-летней женщины, которая погибла при разрушении дома по улице Воровского в Уссурийске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента.
Спасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети
10:40
 
ПроисшествияУссурийскРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
