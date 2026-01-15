СК завершил расследование дела об Ил-76 с украинскими военнопленными

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, приказавшего в 2024 году сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, заочно обвиняемого в совершении теракта. Установлено, что в 2024 году он отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО", - сказали в ведомстве.
Приказавший сбить Ил-76 командир ВСУ заочно получил пожизненный срок
4 декабря 2025, 21:54
В СК РФ добавили, что для удара использовался американский комплекс ПВО Patriot, что подтверждено судебными экспертизами.
Ранее Дзяман был дважды заочно приговорен в России к пожизненному сроку за теракты: по делу о сбитом в районе хутора Трудовая Армения на Кубани в феврале 2024 года самолете, когда погибли 10 членов экипажа, и по делу о потерпевших крушение в мае 2023 года двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области, где погибли 9 членов экипажей. Дзяман объявлен в международный розыск и заочно арестован.
ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.