Рейтинг@Mail.ru
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 15.01.2026 (обновлено: 11:24 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/sk-2068000327.html
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду - РИА Новости, 15.01.2026
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду
Российские следователи заочно предъявили обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше, приказавшему нанести удары по Белгороду и... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:01:00+03:00
2026-01-15T11:24:00+03:00
происшествия
россия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, белгородская область
Происшествия, Россия, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Белгородская область
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду

СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду 2 и 9 января

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше, приказавшему нанести удары по Белгороду и Белгородской области 2 и 9 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Заочно предъявлено обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше. По данным следствия, действуя в интересах политического руководства Украины, он отдал приказы об обстреле с помощью РСЗО HIMARS города Белгорода и Белгородской области 2 и 9 января этого года. Преступные действия повлекли ранения мирных жителей и прекращение подачи электроэнергии 600 тысячам абонентов", - сказали в ведомстве.
Ранее Карпуша был дважды заочно приговорен к пожизненному сроку в России за терроризм: за обстрелы курского Льгова и школы-интерната в Судже и за обстрел пляжа в Севастополе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияРоссияБелгородСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала