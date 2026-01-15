https://ria.ru/20260115/sk-2068000327.html
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду - РИА Новости, 15.01.2026
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду
Российские следователи заочно предъявили обвинение в терактах командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше, приказавшему нанести удары по Белгороду и... РИА Новости, 15.01.2026
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду
СК заочно обвинил командира ВСУ Карпушу в ударах по Белгороду 2 и 9 января