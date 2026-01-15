СК назвал причину задержания директора нацпарка "Куршская коса"

По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около 1 гектаров с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов.