СК назвал причину задержания директора нацпарка "Куршская коса"
10:09 15.01.2026 (обновлено: 11:42 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/sk-2067988308.html
СК назвал причину задержания директора нацпарка "Куршская коса"
Директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина задержан за незаконную вырубку лесных насаждений, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:09:00+03:00
2026-01-15T11:42:00+03:00
Задержание директора нацпарка "Куршская коса" за незаконную вырубку леса
По данным следствия, свыше 150 кубометров леса на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Анатолий Калина срубил для постройки туркомплекса в интересах своего знакомого. Для сотрудников парка задержание директора стало неожиданностью.
СК назвал причину задержания директора нацпарка "Куршская коса"

РИА Новости: директор "Куршской косы" Калина задержан за незаконную вырубку

КАЛИНИНГРАД, 15 янв – РИА Новости. Директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина задержан за незаконную вырубку лесных насаждений, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около 1 гектаров с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов.
"Как полагает следствие, в результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.
Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора федерального государственного учреждения "Национальный парк "Куршская коса" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - добавили в пресс-службе.
Собеседница агентства уточнила, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.
