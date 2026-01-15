https://ria.ru/20260115/sk-2067953968.html
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами СК
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами СК - РИА Новости, 15.01.2026
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами СК
Следователи СК РФ за 15 лет обеспечили возмещение ущерба на один триллион рублей в бюджет страны и гражданам, говорится в тексте поздравления председателя СК РФ РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T03:36:00+03:00
2026-01-15T03:36:00+03:00
2026-01-15T03:36:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2067939044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами СК
Бастрыкин: СК за 15 лет обеспечил возмещение ущерба на триллион рублей
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ за 15 лет обеспечили возмещение ущерба на один триллион рублей в бюджет страны и гражданам, говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
По словам главы ведомства, за 15 лет СК России проделана масштабная работа. Так, было окончено производство 1,7 миллиона уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 1,85 миллиона виновных лиц, включая свыше 346 тысяч коррупционеров.
"Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.