Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами СК

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ за 15 лет обеспечили возмещение ущерба на один триллион рублей в бюджет страны и гражданам, говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По словам главы ведомства, за 15 лет СК России проделана масштабная работа. Так, было окончено производство 1,7 миллиона уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 1,85 миллиона виновных лиц, включая свыше 346 тысяч коррупционеров.

"Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в Telegram-канале ведомства.