Курды заявили об угрозе атак ИГ* на тюрьмы на северо-востоке Сирии

В командовании СДС заверили, что их силы находятся в состоянии полной боевой готовности и приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности тюрем и предотвращения любых нарушений. В настоящее время объекты находятся под полным контролем. Однако продолжение военной эскалации может привести к дестабилизации общей обстановки, что представляет реальную угрозу безопасности тюрем, в которых содержатся боевики ИГ, и чревато откатом региона к исходной точке после многих лет жертв и борьбы с терроризмом, отмечают в пресс-службе СДС.