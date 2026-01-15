Курды заявили об угрозе атак ИГ* на тюрьмы на северо-востоке Сирии

БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* предпринимает попытки воспользоваться эскалацией на северо-востоке Сирии для атак на тюрьмы, расположенные на территории курдской автономной администрации, говорится в заявлении пресс-службы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).
"На фоне обострения обстановки из-за атак формирований Дамаска, сопровождаемых военными перебросками и постоянными угрозами в адрес районов севера и востока Сирии, спящие ячейки террористической организации ИГ* пытаются использовать возникшую эскалацию для нападений на тюрьмы, где содержатся их боевики", - сказано в заявлении.
В командовании СДС заверили, что их силы находятся в состоянии полной боевой готовности и приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности тюрем и предотвращения любых нарушений. В настоящее время объекты находятся под полным контролем. Однако продолжение военной эскалации может привести к дестабилизации общей обстановки, что представляет реальную угрозу безопасности тюрем, в которых содержатся боевики ИГ, и чревато откатом региона к исходной точке после многих лет жертв и борьбы с терроризмом, отмечают в пресс-службе СДС.
Во вторник министерство обороны Сирии объявило восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной под предлогом концентрации сил СДС на западном берегу реки Евфрат. Командование СДС в свою очередь опровергло заявления о концентрации своих сил на востоке провинции Алеппо в районе Масканы и Дейр-Хафер, обвинив Дамаск в намерении спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны.
* Запрещенная в России террористическая организация