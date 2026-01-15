Симоньян поблагодарила сотрудников СК

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в день 15-летия Следственного комитета РФ поблагодарила сотрудников ведомства за выдержку и труд.
«
"Спасибо всем работникам комитета за выдержку, справедливость и труд. Берегите себя", - написала Симоньян в Telegram.
Она рассказала, что Следком помог матери-одиночке с сыном-инвалидом из Забайкалья решить вопрос с жильем, помог матери из Саратова, у которой отняли семерых детей после пожара в доме. СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников больницы, госпитализировавших женщину, которой безосновательно поставили диагноз "параноидная шизофрения" и ограничили в родительских правах.
"Вмешался, когда спецслужбы хозлов готовились меня убить. И таких историй — тысячи, - написала Симоньян.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.