12:37 15.01.2026 (обновлено: 12:41 15.01.2026)
Симоньян поблагодарила сотрудников СК
Симоньян поблагодарила сотрудников СК
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в день 15-летия Следственного комитета РФ поблагодарила... РИА Новости, 15.01.2026
общество, россия, саратов, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Саратов, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ)
Симоньян поблагодарила сотрудников СК

Симоньян поблагодарила сотрудников СК РФ за выдержку и труд

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в день 15-летия Следственного комитета РФ поблагодарила сотрудников ведомства за выдержку и труд.
«
"Спасибо всем работникам комитета за выдержку, справедливость и труд. Берегите себя", - написала Симоньян в Telegram.
Она рассказала, что Следком помог матери-одиночке с сыном-инвалидом из Забайкалья решить вопрос с жильем, помог матери из Саратова, у которой отняли семерых детей после пожара в доме. СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников больницы, госпитализировавших женщину, которой безосновательно поставили диагноз "параноидная шизофрения" и ограничили в родительских правах.
"Вмешался, когда спецслужбы хозлов готовились меня убить. И таких историй — тысячи, - написала Симоньян.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.
