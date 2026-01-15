https://ria.ru/20260115/sily-2067969732.html
В Минобороны рассказали о ходе освобождение Купянска-Узлового
В Минобороны рассказали о ходе освобождение Купянска-Узлового
Силы российской группировки войск "Запад" завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
харьковская область
