В Минобороны рассказали о ходе освобождение Купянска-Узлового
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 15.01.2026
В Минобороны рассказали о ходе освобождение Купянска-Узлового
В Минобороны рассказали о ходе освобождение Купянска-Узлового - РИА Новости, 15.01.2026
В Минобороны рассказали о ходе освобождение Купянска-Узлового
Силы российской группировки войск "Запад" завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
харьковская область
безопасность, харьковская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о ходе освобождение Купянска-Узлового

Герасимов: ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Запад" завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
"Завершается освобождение Купянск-Узловой", - сказал Герасимов.
Российские военные
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
31 декабря 2025, 07:06
31 декабря 2025, 07:06
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала