В Госдуме рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку
03:29 15.01.2026
В Госдуме рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку
В Госдуме рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку
россия, владимир кошелев, госдума рф, общество
Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку

РИА Новости: за оставленную в подъезде ель грозит штраф до пяти тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУтилизация елок в Москве
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Утилизация елок в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жильцам может грозить штраф до пяти тысяч рублей за оставленную в подъезде живую или искусственную ель, кроме того, штраф до 400 тысяч рублей может получить и управляющая компания (УК), рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Живая или искусственная елка считается крупногабаритным мусором. Если просто выставить ее из квартиры в подъезд, то за это могут оштрафовать как жильцов, так и управляющую компанию. Во-первых, елка, оставленная в подъезде, может быть расценена как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, за что грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Во-вторых, такой случай может быть признан нарушением правил обращения с отходами. Тогда ответственность наступает по региональным законам о благоустройстве или по статье 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей", - сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что на практике, если кто-то выставил старую новогоднюю елку в подъезд, то сначала управляющая компания выносит предупреждение и просит ее убрать. Он уточнил, что жильцов привлекают к административной ответственности только в том случае, если данное требование не было выполнено.
"Бывает, что "хозяина" елки найти не получается. Тогда утилизировать ее должна управляющая компания. Если жилец выбросил елку в подъезде, а УК не убрала ее в разумный срок, ее могут оштрафовать по статье 7.22 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества. Для юридических лиц штрафы за нарушения в сфере обращения с отходами или пожарной безопасности могут достигать от 50 тысяч и до 400 тысяч рублей соответственно, которые УК будет вынуждена включить в смету расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома", - заключил Кошелев.
РоссияВладимир КошелевГосдума РФОбщество
 
 
