В Госдуме рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жильцам может грозить штраф до пяти тысяч рублей за оставленную в подъезде живую или искусственную ель, кроме того, штраф до 400 тысяч рублей может получить и управляющая компания (УК), рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Живая или искусственная елка считается крупногабаритным мусором. Если просто выставить ее из квартиры в подъезд, то за это могут оштрафовать как жильцов, так и управляющую компанию. Во-первых, елка, оставленная в подъезде, может быть расценена как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, за что грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Во-вторых, такой случай может быть признан нарушением правил обращения с отходами. Тогда ответственность наступает по региональным законам о благоустройстве или по статье 8.2 КоАП РФ . Штраф для граждан составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей", - сказал Кошелев

Парламентарий отметил, что на практике, если кто-то выставил старую новогоднюю елку в подъезд, то сначала управляющая компания выносит предупреждение и просит ее убрать. Он уточнил, что жильцов привлекают к административной ответственности только в том случае, если данное требование не было выполнено.