21:14 15.01.2026
Shaman выступил на награждении Союза журналистов Москвы
Shaman выступил на награждении Союза журналистов Москвы
Российский певец Shaman выступил на награждении Союза журналистов Москвы в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2026
2026
Москва, РСФСР, Общество

Shaman выступил на награждении Союза журналистов Москвы

Певец SHAMAN выступает
Певец SHAMAN выступает
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN выступает. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский певец Shaman выступил на награждении Союза журналистов Москвы в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости.
День российской Печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
"Поздравляю всех присутствующих с профессиональным праздником", - сказал артист со сцены.
Артист исполнил для присутствующих свой хит "Я русский".
