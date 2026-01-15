https://ria.ru/20260115/shaman-2068180997.html
Shaman выступил на награждении Союза журналистов Москвы
Российский певец Shaman выступил на награждении Союза журналистов Москвы в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2026
