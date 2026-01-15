МИД Сербии призвал граждан покинуть Иран из-за рисков безопасности

БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. МИД Сербии официальным сообщением призвал граждан, находящихся в Иране, покинуть страну, а планирующих поездки туда отказаться от них из-за ухудшения обстановки в сфере безопасности, сообщила пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел республики Сербия из-за ухудшившейся ситуации в сфере безопасности и повышенного риска для личной безопасности в Исламской республике Иран призывает всех сербских граждан, которые находятся в Иране, покинуть страну, а тех, кто планирует поехать (туда – ред.) - отказаться от поездки", - говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.