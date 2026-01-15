Сербия ожидает соглашение по продаже российской доли в NIS на этой неделе

БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до конца этой недели подпишут с новыми партнерами обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.