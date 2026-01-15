Рейтинг@Mail.ru
Сербия ожидает соглашение по продаже российской доли в NIS на этой неделе - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 15.01.2026 (обновлено: 13:44 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/serbija-2068049500.html
Сербия ожидает соглашение по продаже российской доли в NIS на этой неделе
Сербия ожидает соглашение по продаже российской доли в NIS на этой неделе - РИА Новости, 15.01.2026
Сербия ожидает соглашение по продаже российской доли в NIS на этой неделе
Власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до конца этой недели подпишут с новыми партнерами обязывающее соглашение о... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:42:00+03:00
2026-01-15T13:44:00+03:00
экономика
сербия
венгрия
белград (город)
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047222846_0:0:1731:975_1920x0_80_0_0_633faae66084cefcc79a09163ee43c21.jpg
https://ria.ru/20260113/dogovor-2067580556.html
сербия
венгрия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047222846_102:0:1641:1154_1920x0_80_0_0_19d3445cbf0175c203b5824807e4a162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, венгрия, белград (город), нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Сербия, Венгрия, Белград (город), Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
Сербия ожидает соглашение по продаже российской доли в NIS на этой неделе

Сербия ожидает на этой неделе соглашение по продаже российской доли в NIS

© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до конца этой недели подпишут с новыми партнерами обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питер Сийярто прибыл в четверг в Белград, где провел встречу с главой минэнерго.
"Мы сегодня разговаривали с господином Сийярто о переговорах между российскими владельцами NIS и венгерской MOL и еще некоторыми возможными партнерами. Цель в том, чтобы завершить эти разговоры. Чтобы до конца этой недели подписать обязывающее соглашение о переносе собственности, выходе российских акционеров и покупке этих акций новыми владельцами. Как я и сказала, после этого будет направлен запрос американской администрации о продлении лицензии на оперативную деятельность, и чтобы переговоры продолжились и завершились срок данный США – до 24 марта", - сказала Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции.
Российской "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Продажа российского контрольного пакета третьей стороне нужна для снятии с компании американских санкций.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Вучич рассказал, когда будет подготовлен окончательный договор по NIS
13 января, 13:21
 
ЭкономикаСербияВенгрияБелград (город)Нефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала