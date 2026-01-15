Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 15.01.2026 (обновлено: 09:47 15.01.2026)
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
Россия готова заключить сделку по Украине, выразил мнение глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 15.01.2026
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп во время интервью агентству Reuters
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп во время интервью агентству Reuters
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия готова заключить сделку по Украине, выразил мнение глава Белого дома Дональд Трамп.
"Я думаю, что он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", — заявил он в интервью Reuters.

По мнению политика, в промедлении с урегулированием виноват Владимир Зеленский.
Трамп добавил, что не знает о планах спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера посетить Москву для переговоров с Путиным.

О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне Bloomberg. По данным агентства, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.

Обсуждение мирного плана США

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть инициативы Штатов, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
