https://ria.ru/20260115/sdelka-2067962347.html
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
Россия готова заключить сделку по Украине, выразил мнение глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T04:24:00+03:00
2026-01-15T04:24:00+03:00
2026-01-15T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067984300_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_f6a9886841dfdcc5ad2338d056b54915.jpg
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067807559.html
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066870038.html
https://ria.ru/20251231/soglashenie-2065872928.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067984300_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_bfd0db344ad100a357cfe3e08ec1940d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, НАТО
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Россия готова заключить сделку по Украине, выразил
мнение глава Белого дома Дональд Трамп.
«
"Я думаю, что он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", — заявил он в интервью Reuters.
По мнению политика, в промедлении с урегулированием виноват Владимир Зеленский.
Трамп добавил, что не знает о планах спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера посетить Москву для переговоров с Путиным.
О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне Bloomberg. По данным агентства, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Обсуждение мирного плана США
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть инициативы Штатов, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров
уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.