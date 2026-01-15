Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия готова заключить сделку по Украине, Россия готова заключить сделку по Украине, выразил мнение глава Белого дома Дональд Трамп.

« "Я думаю, что он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", — заявил он в интервью Reuters.

По мнению политика, в промедлении с урегулированием виноват Владимир Зеленский.

Трамп добавил, что не знает о планах спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера посетить Москву для переговоров с Путиным.

О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне Bloomberg. По данным агентства, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.

Обсуждение мирного плана США

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть инициативы Штатов, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.

В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.