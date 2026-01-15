Рейтинг@Mail.ru
В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/scmp-2068088258.html
В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов
В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов - РИА Новости, 15.01.2026
В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов
Акушерка в Китае по неосторожности чуть не отрезала палец новорожденному во время кесарева сечения, ребенку пришили палец обратно, сообщает в четверг газета... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:38:00+03:00
2026-01-15T15:38:00+03:00
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125374_0:0:3423:1925_1920x0_80_0_0_f0a702be2b21f235c0efd90363a34062.jpg
https://ria.ru/20260115/roddom-2067917889.html
https://ria.ru/20260114/roddom-2067797843.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125374_569:0:3298:2047_1920x0_80_0_0_a4b826564496a6f8052e659a12164e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире
Китай, В мире
В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов

SCMP: акушерка в Китае по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Акушерка в Китае по неосторожности чуть не отрезала палец новорожденному во время кесарева сечения, ребенку пришили палец обратно, сообщает в четверг газета South China Morning Post.
По данным издания, инцидент произошел 25 декабря 2025 года в больнице города Хуайань на востоке Китая. Спустя два часа после рождения отцу ребенка сообщили, что его новорожденному сыну частично отрезали средний палец на левой руке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия ищет ответы на трагедию в новокузнецком роддоме
08:00
"Эта "серьезная ошибка" акушерки привела к тому, что палец младенца был "частично отрезан", - пишет газета со ссылкой на заявление местных властей.
Как отмечает газета, после происшествия младенца госпитализировали в крупный медицинский центр города Уси, где провели операцию по имплантации пальца, после чего ребенка вернули обратно в местную больницу для реабилитации.
"Медсестра объяснила семье, что она допустила ошибку, потому что пальцы новорожденного неожиданно дернулись, когда она перерезала пуповину", - пишет издание, указывая, что акушерку уже отстранили от работы.
Как уточнила газета, администрация больницы извинилась и пообещала взять полную ответственность за реабилитацию ребенка после травмы. Больница предложила семье 100 тысяч юаней (14,3 тысячи долларов) в качестве компенсации или решение вопроса через суд в случае отказа. Позже стороны достигли соглашения, но его детали не раскрываются, подчеркивает газета.
СК РФ проводит проверку в роддоме №1 Новокузнецка после смерти 9 новорожденных - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает реаниматологом
Вчера, 13:24
 
КитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала