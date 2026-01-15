https://ria.ru/20260115/scmp-2068088258.html
В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов
В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов
SCMP: акушерка в Китае по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов
ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости.
Акушерка в Китае по неосторожности чуть не отрезала палец новорожденному во время кесарева сечения, ребенку пришили палец обратно, сообщает в четверг газета South China Morning Post
.
По данным издания, инцидент произошел 25 декабря 2025 года в больнице города Хуайань на востоке Китая
. Спустя два часа после рождения отцу ребенка сообщили, что его новорожденному сыну частично отрезали средний палец на левой руке.
"Эта "серьезная ошибка" акушерки привела к тому, что палец младенца был "частично отрезан", - пишет газета со ссылкой на заявление местных властей.
Как отмечает газета, после происшествия младенца госпитализировали в крупный медицинский центр города Уси, где провели операцию по имплантации пальца, после чего ребенка вернули обратно в местную больницу для реабилитации.
"Медсестра объяснила семье, что она допустила ошибку, потому что пальцы новорожденного неожиданно дернулись, когда она перерезала пуповину", - пишет издание, указывая, что акушерку уже отстранили от работы.
Как уточнила газета, администрация больницы извинилась и пообещала взять полную ответственность за реабилитацию ребенка после травмы. Больница предложила семье 100 тысяч юаней (14,3 тысячи долларов) в качестве компенсации или решение вопроса через суд в случае отказа. Позже стороны достигли соглашения, но его детали не раскрываются, подчеркивает газета.