В Китае акушерка по ошибке чуть не отрезала палец младенцу во время родов

ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Акушерка в Китае по неосторожности чуть не отрезала палец новорожденному во время кесарева сечения, ребенку пришили палец обратно, сообщает в четверг газета Акушерка в Китае по неосторожности чуть не отрезала палец новорожденному во время кесарева сечения, ребенку пришили палец обратно, сообщает в четверг газета South China Morning Post

По данным издания, инцидент произошел 25 декабря 2025 года в больнице города Хуайань на востоке Китая . Спустя два часа после рождения отцу ребенка сообщили, что его новорожденному сыну частично отрезали средний палец на левой руке.

"Эта "серьезная ошибка" акушерки привела к тому, что палец младенца был "частично отрезан", - пишет газета со ссылкой на заявление местных властей.

Как отмечает газета, после происшествия младенца госпитализировали в крупный медицинский центр города Уси, где провели операцию по имплантации пальца, после чего ребенка вернули обратно в местную больницу для реабилитации.

"Медсестра объяснила семье, что она допустила ошибку, потому что пальцы новорожденного неожиданно дернулись, когда она перерезала пуповину", - пишет издание, указывая, что акушерку уже отстранили от работы.